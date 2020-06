Lega Volley femminile: confermati Fabris e Burato

PALLAVOLO FEMMINILE – Si è svolta lunedì l’assemblea per il rinnovo dei vertici della Lega Pallavolo Femminile: Riconfermati il Presidente dimissionario Mauro Fabris (vicentino) e, come componente del CDA e rappresentante della serie A2, Carla Burato, presidente della Unione Volley Montecchio Maggiore la cui prima squadra gioca in A2 con i colori di Sorelle Ramonda Ipag.

“Ringrazio tutti i club di A2 che hanno confermato la loro fiducia nel mio operato, rinnovandomi l’incarico di rappresentarli in seno al CDA di Lega Pallavolo Femminile – ha affermato Carla Burato, dopo l’elezione – . Con tutti loro abbiamo condiviso un percorso ad ostacoli, che negli ultimi mesi ci ha visti impegnati con l’emergenza sanitaria e che ci vedrà ora protagonisti della ripresa.

Abbiamo moltissimo lavoro da fare come singoli club ma soprattutto dobbiamo caratterizzare maggiormente la Serie A2 in una visione prospettica di lungo periodo che ci renda un anello importante di congiunzione tra i vertici del movimento e la base.

Lega Pallavolo femminile è la nostra casa, conquistata con tenacia e con costante impegno, nella quale ci riconosciamo e intendiamo operare, oggi non escono dalle votazioni né vinti né vincitori ma un CDA rinnovato e pronto alle sfide future per una pallavolo 4.0 che sappia appassionare i più, entusiasmare il pubblico e dare visibilità alle imprese private che tanto investono”.