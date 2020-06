RUGBY – Salta il “Summer Festival” ma in autunno tornano due grandi appuntamenti

La Rangers Rugby Vicenza e l’Amatori Rugby Vicenza, a seguito delle disposizioni delle autorità competenti e della chiusura anticipata della stagione 2019-2020, annunciano con dispiacere l’annullamento del Rugby Vicenza Summer Festival 2020 in programma il 5-6-7 giugno 2020 alla Rugby Arena.

Evento conclusivo della stagione sportiva biancorossa, ricco di manifestazioni ed importante momento di unione della famiglia biancorossa, il “Summer Festival” vedeva quest’anno un programma ampliato ed ancora più coinvolgente:

– Vicentouch, terza edizione del torneo di touch rugby con squadre miste dalla U14 alla Serie A

– Torneo di fine stagione del Comitato nazionale arbitri FIR

– 2° Trofeo Città di Vicenza, torneo minirugby per categorie Under 6-8-10-12 già sold-out con 16 squadre per categoria

– Tappa del circuito Seven giovanile del Comitato regionale veneto con oltre 12 squadre previste

– Torneo di wheelchair rugby organizzato in collaborazione con i 4Cats Wheelchair Rugby Vicenza

– Inaugurazione Libera Palestra del Retrone – Progetto vincente del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza

Le società biancorosse sono già al lavoro per l’edizione 2021 che si svolgerà il 4-5-6 giugno.

I prossimi eventi ufficiali della Rangers Rugby Vicenza:

13° Four Cats Cup – torneo nazionale old rugby

sabato 5 settembre 2020 allo stadio Angelo Gobbato

17° Vicenza Si Mischia – torneo minirugby categorie Under 6-8-10-12-14

Domenica 4 ottobre 2020 allo stadio Angelo Gobbato e Rugby Arena.