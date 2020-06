Il Centro sportivo italiano vara il protocollo per la ripresa dell’attività

Il Centro sportivo italiano, Comitato di Vicenza, ha deciso di seguire il protocollo applicativo nazionale messo a punto dall’Associazione di promozione sportiva più importante dal dopoguerra ad oggi.

La presidente provinciale Alessandra Magnabosco, già il 18 maggio, ha diffuso tra le società sportive affiliate un vademecum per aprire in sicurezza e rispettare le normative vigenti a partire dal DPCM del 17 maggio 2020.

Il “protocollo applicativo CSI Covid-19”, così lo si trova in pdf sul sito nazionale csi-net.it, riassume di fatto le linee guida per l’attività sportiva di base e motoria in genere, e le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra emanate dall’’ufficio sport della Presidenza del consiglio dei ministri.

Si tratta delle ben note misure di contenimento e contrasto della diffusione del coronavirus. A livello nazionale le norme per lo svolgimento delle attività sportive nella cosiddetta Fase 2 sono in vigore da lunedì 25 mentre nel Veneto sono partite da lunedì 18 maggio.

Il protocollo di fatto comprende un bel prontuario semplice da leggere che mette tutti in sicurezza rispetto al rispetto delle distanze nella pratica dell’attività, all’utilizzo delle mascherine e dei guanti, e alla sanificazione dei locali degli spogliatoi e delle docce e della pulizia degli attrezzi nelle palestre.

LA NOVITA’: SAFE SPORT