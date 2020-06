Nel Basso Vicentino Arcese OK è la bussola dell’orienteering

Arces OK è una società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO).

“Da 10 anni ci occupiamo di organizzare gare di orienteering nel territorio del Basso Vicentino e nella zona dei Colli Berici ed Euganei – ci racconta il vice presidente Tiziano Zanetello – Inoltre svolgiamo attività di promozione dell’orienteering nelle scuole, nei centri estivi e abbiamo una consolidata esperienza nell’organizzazione di outdoor teambuilding aziendali”.

Un’attività sportiva che riunisce esplorazioni a piedi, con gli sci, in sella ad una mountain bike o ad un cavallo.

L’associazione Arces propone anche varie attività collegate: danza e hip-hop, tennis, zumba, ginnastica per gli anziani. Annualmente Arces OK organizza il Beric-O Tour composto da 5 tappe primaverili, che si svolgono nell’area del Basso Vicentino e area berica: Lonigo, Alonte, Pojana, Pozzolo, Soave.

E’ un circuito promozionale interamente organizzato dall’associazione Arces OK volto alla creazione di collaborazioni locali e alla valorizzazione del territorio attraverso la pratica sportiva dell’orienteering.

I Colli Berici sono il luogo ideale per chi vuole fare sport. Dalla pianura alla montagna, si possono praticare le attività più diverse. Il territorio berico è talmente ricco e diversificato da poter soddisfare le esigenze di chiunque in un paesaggio ancora in gran parte incontaminato.

L’orienteering promosso dall’associazione A.S.D. Arces nasce come idea di orientarsi, muoversi sul terreno facendo uso di una bussola e di una carta topografica a colori con i dettagli tracciati sul terreno, dove sono sistemati dei punti di controllo (chiamati in gergo lanterne).

“Quello che entusiasma i nostri ragazzi che partecipano alle gare di orienteering – prosegue Zanetello – è la possibilità di sentirsi esploratori a contatto con la natura trasformando, da soli o in compagnia, questo entusiasmo escursionistico amatoriale in sport agonistico vero e proprio.

In particolare, lo scorso anno la squadra dei ragazzi ha raggiunto obiettivi importanti a livello nazionale ed è stata premiata con ben due terzi posti, mentre a livello regionale il team ha vinto una medaglia d’oro, tre d’argento e due di bronzo.

In ambito provinciale, infine, la nostra formazione ha fatto incetta nei due circuiti a tappe del Tour Vicentino e del Beric-O Tour. Le competizioni più ambite sono, ovviamente, la Coppa Italia e i Campionati Italiani. Con il giusto impegno, pazienza ed allenamento, vincere o piazzarsi bene in queste gare vuol dire essere tra i migliori in Italia ed avere la possibilità di essere scelti per entrare a far parte della squadra regionale e nazionale. La Coppa Italia equivale, per capirci, al campionato di serie A di calcio e sono in tutto sei o otto appuntamenti con classifica finale”.

Con l’emergenza Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività anche Arces OK si è trovata in difficoltà inizialmente come qualsiasi sport, ma è riuscita a reinventarsi aderendo al circuito virtuale provinciale molto partecipato anche nel Basso Vicentino tra le scuole. Ora, alla ripresa degli allenamenti, in collaborazione con Erebus Orientamento mette a gratuitamente disposizione due percorsi sul Monte delle Piume di Orgiano. L’allenamento è da compiersi autonomamente ed individualmente, cercando di evitare assembramenti o, ove non fosse possibile, rispettando almeno le distanze sociali di uno – due metri tra atleti a riposo invitando inoltre a prendere visione dei documenti riguardanti le norme anticontagio. Il percorso sarà disponibile e rimarrà agibile fino a che questi non si degraderanno (circa 2 – 3 settimane, in caso di pioggia durano meno).