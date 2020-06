VOLLEY – Inglesina Anthea Altavilla: Roberto Checchin alla guida della B2 e U19

VOLLEY – La nuova stagione firmata Inglesina Anthea Altavilla comincia dalla nomina di Roberto Checchin.

Professionista capace, allenatore esperto, persona di alto profilo,

Roberto riveste un ruolo imprescindibile nella struttura tecnica di Volley Vicenza .Confermato per la terza stagione consecutiva avra’ il compito di allenare la formazione di Serie B2/Under 19 nata dalla partnership tra Inglesina Altavilla e Anthea Volley Vicenza.

Raggiunto telefonicamente il coach si e’ detto estremamente soddisfatto del percorso intrapreso: ”Stiamo tornando “sulla terra” dopo un periodo difficile, ora cominciamo a parlare di pallavolo ed e’ un segnale importante. In questo periodo le due società si sono mosse molto bene, e continuano a farlo. Ho molta fiducia nel lavoro dei due presidenti che in queste settimane hanno strutturato una sinergia di altissimo livello che porterà beneficio a tutti, in primis alle atlete che hanno sposato il nostro progetto.

Organizzazione territoriale maggiorata, maggiore efficienza, grande capacita’ di risposta alle esigenze di chi cerca la pallavolo di alto livello, la neonata partnership tra Inglesina Altavilla e Volley Vicenza sarà in grado di offrire alle ragazze e alle famiglie coinvolte, un percorso di qualità senza spostarsi dal proprio territorio.

Parlando della squadra:” Il roster si baserà su atlete che bene conosco e che alleno da tempo. Partiamo da una base importante, ragazze di indubbia capacita’ e con ampio margine di crescita.

In questo gruppo ci saranno poi degli innesti mirati. Personalmente sono molto contento di lavorare a questo progetto e sono sicuro che i risultati non mancheranno”.