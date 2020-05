VOLLEY – Chiappini confermato coach di Anthea Vicenza

La notizia era nell’aria da settimane e oggi arriva l’ufficialita’: Luca Chiappini è confermato alla guida della prima squadra di Volley Vicenza.

Un percorso iniziato “in corsa” sul finire del 2019, chiamato a risollevare un trend non proprio positivo. Chiappini sin dalle prime apparizioni ha convinto tutti, portando a casa punti utili e importanti alla causa.

Ecco le parole del coach, raggiunto telefonicamente nella sua abitazione di Valdobbiadene : ” Credo se non fossimo stati fermati dall’emergenza mondiale, avremmo raggiunto la salvezza tranquillamente. La squadra era in crescita con un trend costante, il gruppo lavorava bene ed era motivato. Sono felice, molto felice, di rimanere in questa piazza, ho trovato una societa’ strutturata e motivata. Sono convinto che Vicenza….questa proprieta’ in particolare…..meriti palcoscenici ben piu’ importanti della B1. La societa’ rappresenta un’intera citta’, un movimento enorme e quest’anno non si nasconde. Il Presidente, che ringrazio per la fiducia, e il nostro Direttore Sportivo stanno preparando una squadra ambiziosa che lottera’ sicuramente per qualcosa di importante….molto importante.

Stanno arrivando atlete di valore, giocatrici di categoria superiore, tutte ragazze motivate che andranno a rinforzare un roster collaudato e affidabile.

Io sono abituato a giocare per vincere , l’ho dimostrato in Italia, in Finlandia, in Kazakistan, e mettero’ a disposizione di Vicenza tutta la mia esperienza e le mie capacita’ per spingere la squadra al massimo obiettivo. Ripeto, la squadra sara’ assolutamente di primo livello, l’organizzazione e’ di categoria superiore, non vedo l’ora di incontrare le ragazze e di iniziare a lavorare.”