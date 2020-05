Il Coni nazionale sposa la linea del Veneto per aiutare le società

Bardelle fa pressing per trovare liquidità a favore delle ASD

Dal Coni nazionale arriva la conferma che quanto richiesto dai Coni regionali per lo sblocco di risorse a favore delle associazioni sportive dilettantistiche diventerà realtà.

Di fatto il 50% delle somme accantonate in termine tecnico a “patrimonio” dai Coni regionali e ulteriori risorse derivanti dallo storno di progetti nazionali quali Educamp, Centri avviamento allo Sport e altre iniziative istituzionali del Coni verranno messe a disposizione attraverso l’erogazione di servizi e finanziamenti che saranno oggetto di discussione nei prossimi giorni.

Questa decisione ha visto in prima fila anche il presidente del Coni del Veneto Gianfranco Bardelle impegnato in prima persona a riversare sul territorio quanto oggi sia possibile per supportare in modo concreto le ASD.

“Ho subito sposato questo tipo di iniziativa – afferma Bardelle – e dato indicazioni, assieme ai colleghi a livello nazionale, per pensare alla sopravvivenza delle nostre società. Sul piano istituzionale stiamo facendo pressione, con il presidente del Cip Ruggero Vilnai, su Regione, Comuni e Governo perché si faccia presto e si attivino quanto prima tutte le proposte che abbiamo pensato e raccolto dai nostri interlocutori anche con il valido supporto della mia Giunta regionale. A breve intendo portare al vaglio ulteriori azioni per valorizzare il territorio e dare servizi concreti alle ASD. La nostra logica – conclude Bardelle – è lavorare nel breve per immettere liquidità nelle casse delle ASD, contribuire a risolvere e a facilitare la burocrazia che sta dietro alle famose linee guida che si stanno predisponendo ma anche di avere una visione di medio-lungo termine per attivare e guidare i nostri dirigenti verso i nuovi fronti dello sport.”