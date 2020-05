CALCIO – Il comunicato del LR Vicenza sulle decisioni del Consiglio federale: “Nei prossimi giorni valuteremo la ripresa degli allenamenti individuali”

Questo il comunicato del LR Vicenza Virtus dopo le decisioni prese dal Consiglio federale della Figc: “Prendiamo atto dell’esito del Consiglio Federale odierno che ha manifestato la volontà di provare a concludere tutti i campionati professionistici, inclusa la Serie C. Riteniamo molto positivo il riferimento contenuto all’interno del comunicato FIGC, al merito sportivo e alla previsione di promozioni e retrocessioni, indipendentemente dalla sospensione o meno dei campionati. Permane invece l’incognita e l’incertezza, anche in relazione alla programmazione sportiva della squadra, sulla prosecuzione o meno dell’attività agonistica, che auspichiamo venga chiarita quanto prima. Valuteremo nei prossimi giorni l’eventuale ripresa degli allenamenti individuali, in assenza di un protocollo sanitario per quelli collettivi”.