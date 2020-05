Pallamano Scuola Vicenza e il grande entusiasmo della sua Under 17

In queste pagine è nostra intenzione, d’accordo con la società sportiva Pallamano Scuola Vicenza, dare risalto ai protagonisti della rinascita di questa bellissima disciplina che diffuse a Vicenza il professor Bernardi più di trent’anni fa.

La pallamano in città arrivò a livelli quasi professionistici in serie A per poi vivere una stagione minore e cadere nel limbo. Il merito di aver fatto tornare nel capoluogo la pratica di questo sport va a Pallamano Scuola Vicenza. Una disciplina che, comunque, si è sempre praticata a buoni livelli anche in provincia come nell’Altovicentino e a Torri di Quartesolo. Ecco la squadra Under 17 allenata da Giancarlo Collese (ex giocatore della Pallamano Vicenza del prof. Bernardi): Petkovic Filip, Abruscio Antonio, Rappo Matteo, Magrin Filippo, Cane Carlo, Paciolla Stefano, Primon Matteo, Grigolato Andrea, Fanchin Mattia, Ronzan Mattia, Schiavo Samuel, Baretta Riccardo, Signorini Francesco, Rosato Stefano, Favale Matteo, Zanatta Jacopo, Pietribiasi Tommaso.