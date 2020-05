HOCKEY – Le maglie dei Campioni d’Italia all’asta!

Le maglie originali dei Campioni d’Italia dell’Asiago Hockey sono all’asta, chi vuole portarsi a casa un pezzo di Storia?

Da oggi potrete provare ad acquistare la versione gialla delle maglie utilizzate nell’ultima stagione dai Leoni della Migross Asiago, aggiudicandovi l’asta su Ebay. Sono disponibili tutte le maglie dei protagonisti di questa stagione, la base di partenza è fissata a 75 euro (il prezzo è comprensivo della spedizione in Italia, per l’estero invece si dovranno aggiungere 30 euro).

Le maglie in questione riportano tutti i segni delle mille battaglie di quest’anno, dalla Alps Hockey League alla Serie A, tra cui quelli di Gara 3 di Finale Scudetto a Brunico. L’Asiago, infatti, indossava proprio la divisa gialla in quell’occasione.

Pezzi unici e imperdibili, che potrete provare ad aggiudicarvi fino a lunedì 25 alle 18:00.

Questo l’elenco delle maglie: