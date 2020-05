CANOA – Davide Maccagnan: “Impegno e sacrificio per uscire dalla crisi”

Il campione di canoa lancia un messaggio di incoraggiamento

In questi giorni ha ripreso ad allenarsi “in acqua” il nostro Davide Maccagnan, 32 anni di Fonzaso (BL), in attività nel Valbrenta Team di Valstagna, campione italiano in carica (cat. assoluti) di discesa classica l’anno scorso (2019) e componente della squadra azzurra 2020 diretta dal veronese (di Pescantina) Vladi Panato.

Davide ha postato una settimana fa una foto in cui si allena sul lago del Corlo (di Arsiè) con un messaggio finalizzato a incoraggiare tutti gli amici e i suoi tifosi: “Con questa foto vorrei trasmettere un messaggio positivo, a tutte le persone in difficoltà per un motivo o per l’altro – ha scritto – Non mollate mai, tenete ben lucidi i vostri obiettivi, i vostri principi che da sempre vi contraddistinguono: il duro lavoro e il sacrificio prima o poi ripagherà. Noi italiani siamo unici e da sempre lo abbiamo dimostrato. Viviamo in un paese stupendo: godiamocelo e valorizziamolo!”

E’ questo il messaggio di un campione che viene dalla difficile scuola di vita di uno sport, la canoa discesa, molto impegnativo, ma povero e nemmeno riconosciuto a livello olimpico.

“Ci siamo fermati anche noi della canoa a fine febbraio – racconta Davide – In uno degli ultimi fine settimana eravamo impegnati proprio a Valstagna per la selezione che è servita per organizzare la compagine azzurra per i mondiali che, purtroppo, sono stati cancellati. Erano previsti negli USA tra il 25 aprile e il 1° maggio”.

La canoa da competizione di Maccagnan che era stata spedita in America è tornata in Italia solo qualche giorno fa.

“Ora ho cominciato ad allenarmi sul Lago di Arsiè e dalla prossima settimana sarò anche a Valstagna sul Brenta”, spiega il campione italiano che, essendo atleta di interesse nazionale e internazionale, aveva tutti i permessi e i lasciapassare della FederCanoa.

Davide fa parte infatti della ASD Valbrenta Team del direttore sportivo Ivan Pontarollo (veterano di questa disciplina). “Comunque anche quando non si poteva uscire non mi sono mai fermato e mi sono allenato a secco in palestra”.

Ora, fino alla fine del mese di maggio, tutte le gare sono ferme. La canoa essendo uno sport individuale e dove si mantengono comunque le distanze (la discesa parte scaglionata analogamente alle gare di sci), è probabile che sia avvantaggiata nella pratica rispetto alle discipline di squadra.

E le prossime gare importanti?

“Ora mi alleno per la gara che ci sarà fine luglio a Mezzana in Val Di Sole dove si svolgono i campionati italiani (che non sono stati annullati, ndr). Speriamo – aggiunge Maccagnan – che rappresenti la gara della ripresa della nostra attività.

Vivo a Fonzaso, un bel paesino di montagna e la realtà drammatica del Covid-19 qui è stata molto ammortizzata – spiega il campione italiano del K1 – Siamo un po’ fuori dal mondo e in mezzo al verde. Sentivo di situazioni difficili in città e in pianura: problemi per chi lavora nel turismo e nella ristorazione, ma anche nelle palestre e in fabbrica.

Ho voluto lanciare un messaggio positivo per dare speranza a tutti coloro che si sentono in difficoltà e a cui verrebbe da mollare tutto – prosegue – Sentivo la necessità di incoraggiare tutte queste persone e invitarle a tener duro, a vedere positivo e ad aver a fuoco il loro obiettivo di vita e nel lavoro”.

E’ proprio ciò che si impara nello sport che spesso è scuola di vita, come nel caso di Davide e, in età matura, quella del campione Maccagnan diventa anche bandiera, un esempio per gli altri, soprattutto per i più giovani!

“Quella grinta e quella tenacia che noi atleti mettiamo nello sport per raggiungere obiettivi importanti è la stessa che è servita a medici e infermieri a vincere il virus negli ospedali e sul territorio, e anche alle persone a sconfiggere la crisi da lockdown!”