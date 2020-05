Per il Panathlon Vicenza una conviviale virtuale con tanti illustri ospiti

Una conviviale “virtuale”. Il Panathlon si adegua ai tempi difficili che stiamo vivendo e, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, ha deciso di riabbracciare a distanza i suoi soci chiamandoli a raccolta attraverso Zoom, lo strumento di videochiamata che in questi mesi è riuscito a far pesare un po’ meno le distanze. Ecco dunque che l’appuntamento per il club presieduto da Luigi Battistolli è per martedì 12 maggio, dalle ore 21, per una serata a tutto sport.

Illustri i relatori in rappresentanza di diverse discipline: da Mimmo Di Carlo allenatore del LR Vicenza Virtus al campione europeo di pugilato Luca Rigoldi, dal vice presidente della Federtennis Gianni Milan ai presidenti regionali della FIP (pallacanestro) Marcello Crosara e della FIR (rugby) Marzio Innocenti. E ancora il presidente di Anthea Volley Vicenza Andrea Ostuzzi e di Nuoto Vicenza Libertas Armando Merluzzi.

Tanti gli argomenti da trattare con inevitabile riferimento all’attualità: spazio alle domande dei panathleti collegati con moderatore come sempre Marco Meletti.

Il resoconto completo nella prossima edizione di Sport e, intanto, non ci resta che collegarsi e… restare connessi.