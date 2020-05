ORIENTEERING – Dall’Altopiano il corso di base per l’orientamento

L’associazione Asiago 7 Comuni SOK in via telematica tramite video-lezione su piattaforma ZOOM organizza per i residenti dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni un corso base introduttivo all’ orienteering.

“L’orienteering è un’attività sportiva divertente e interessante – sottolinea il presidente Nicola Galvan - Orienteering significa mappe, foreste e tanta avventura. Non importa quanto giovani, vecchi o allenati siate: l’orienteering è uno sport adatto a tutti.

E’ una disciplina che si pratica all’aperto (outdoor). E il praticante, ovvero l’orientista, mette alla prova la sua abilità scegliendo la via più breve e semplice per raggiungere una serie di punti di controllo segnati su una carta topografica appositamente disegnata, aiutandosi con una bussola. Ci sono diverse “sotto-discipline” nell’orienteering: la Corsa Orientamento (CO) è la più comune e diffusa, poi esiste il Mountain Bike Orientamento (MtbO) e, durante l’inverno, si pratica lo Sci Orientamento (SciO); infine esiste l’orientamento di precisione per le persone con disabilità motoria (TrailO). Nelle manifestazioni sportive i percorsi sono diversificati in base alla difficoltà e alla lunghezza, che varia da un minimo di circa 2 km per i principianti e i bambini, fino a più di 12 km per gli orientisti di maggior esperienza.

Diversi esempi di percorsi nei 7 comuni dell’Altopiano sono disponibili con l’orienteering virtuale sul sito www.asiago7comunisok.eu (otto percorsi già disponibili).

Il corso (modulo di iscrizione nel sito) si svolge in tre lezioni al sabato: 23/5 (17-17.40) Teoria + Pratica – Cos’è l’orienteering e la mappa; 30/5 (17-17.40) Introduzione all’uso App GPS Orienteering e la bussola; 6/6 Pomeriggio prova pratica sul campo – Prunno di Asiago. E’ gratuito per i residenti dell’altopiano di Asiago 7 Comuni.

Tutti sono ben accetti: adulti e bambini, sportivi e famiglie.