HOCKEY – Le tifoserie dell’hockey raccolgono fondi per la Protezione civile

Rivali sugli spalti, unite contro il covid-19: le tifoserie vicentine dell’hockey su pista hanno attivato una raccolta fondi che in poco tempo ha già superato i 7mila euro.



Sei i gruppi ultras vicentini che sono scesi in campo, PmB Ultras Breganze e Gioventù Bruciata Breganze, Curva Sud Bassano Del Grappa, Brigata Steccafisso Sandrigo, Brigate 04 Valdagno e l’Armata Trissinese, ma le adesioni sono presto arrivate anche da altre tifoserie e da altri sport, primi fra tutti dai tifosi del Sarzana (Liguria) e del Famila Schio (Basket).



E’ arrivato addirittura un sostegno dall’estero, da parte dei “Diabos Vermelhos 1982 Luxemburgo Benfica”, gruppo Ultras del Benfica (Portogallo).



I gruppi ultras hanno preso contatti con la Protezione civile della Provincia di Vicenza, con l’obiettivo di avere indicazioni sul materiale di prima necessità da acquistare con i fondi raccolti, che gli stessi volontari della protezione civile provvederanno a distribuire nel territorio secondo le esigenze.

“Puntavamo a cinquemila euro – commentano gli ideatori dell’iniziativa – ma abbiamo superato la cifra e ci avviciniamo al prossimo traguardo, che è di ottomila euro e che siamo pronti a spostare ancora più in là. Un ringraziamento è doveroso agli atleti e agli altri personaggi del mondo dell’hockey, non solo veneto, che stanno sostenendo la nostra causa. Abbiamo raccolto in un video le loro testimonianze e l’abbiamo pubblicato nelle pagine social delle nostre tifoserie. La gente come noi non molla mai.”

“Il vero spirito sportivo si riconosce dentro e fuori dal campo – sottolinea il presidente della Provincia Francesco Rucco – Le tifoserie dell’hockey su pista vicentino stanno dimostrando di sapere fare squadra contro un nemico comune. E bene hanno fatto ad appoggiarsi alla nostra Protezione Civile, che in questa emergenza ha saputo attivare sinergie e collaborazioni con tante organizzazioni di volontariato del territorio. Uniti si vince, per noi, non è soltanto uno slogan, ma un vero e proprio modo di lavorare.”



E dall’hockey su pista ci trasferiamo al calcio anche in questo caso per un’iniziativa benefica.



Mascherine biancorosse a sostegno del San Bortolo. Quattromila mascherine in tessuto biancorosso sono state realizzate su iniziativa della tifoseria biancorossa in collaborazione con il Centro di coordinamento club biancorossi per sostenere l’attività del San Bortolo.

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha accolto a Palazzo Trissino una delegazione della Curva sud del Lanerossi Vicenza in occasione della consegna delle 200 mascherine previste per il Comune.

Sempre in mattinata la tifoseria ha donato altre 500 mascherine biancorosse ai vigili del fuoco di Vicenza e provincia, 80 alle suore Poverelle dell’Istituto Palazzolo e altre 200 ad altri gruppi sociali locali.

Le mascherine, realizzate da una ditta locale di Sovizzo, già da giovedì pomeriggio erano a disposizione anche della cittadinanza e il ricavato delle offerte sarà devoluto all’Ospedale San Bortolo.

Le mascherine sono a disposizione di tutti, tifosi e non, in quanto l’iniziativa ha carattere esclusivamente benefico. Chi fosse interessato potrà rivolgersi a qualunque club biancorosso o al gruppo della curva sud.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook Curva Sud Vicenza e Centro Coordinamento Club Biancorossi.

Le 200 mascherine donate al Comune verranno consegnate ad amministratori, personale comunale e volontari impegnati nella gestione dell’emergenza.