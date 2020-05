A Monteviale si punta sulla mobilità lenta che fa bene alla salute

Il sindaco Elisa Santucci sottolinea il concetto di comunità in questo periodo difficile

Questa settimana la nostra inchiesta dedicata allo sport praticato nei comuni del Vicentino e alle infrastrutture presenti tocca Monteviale, comune di tremila abitanti dell’hinterland del capoluogo adagiato tra collina e pianura verso nord ovest.

Il sindaco è Elisa Santucci, di professione giornalista e per tanti anni volto noto di TvA. A Monteviale si praticano diverse discipline e vi sono molti corsi ed attività: la ginnastica per anziani, la fit-emotion (aerobica), la ginnastica dinamica militare (a corpo libero), la ginnastica ritmica, il mini-volley, il volley ragazzi.

Poi un bel gruppo di giovani adulti che praticano la pallavolo con il Montevolley che milita nei campionati amatoriali misti.

E poi ha una grande tradizione l’Associazione Calcio Monteviale (con praticanti dai primi calci e tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra che milita in Prima categoria).

“Ma vi sono anche diversi gruppi spontanei che propongono nordic walking – esordisce il sindaco – e poi le realtà dello yoga e del pilates”.

A livello privato esiste un centro yoga e una palestra di cross-fit.

– Sindaco parliamo della Fase2 post Coronavirus: a che punto siamo? Lo sport organizzato è ancora fermo?

– “Sì, col coronavirus abbiamo fermato tutto. Ora stiamo cercando di capire come ripartire secondo le normative che vengono comunicate dal Governo. Siamo pronti a riattivare gli impianti nel momento in cui le realtà che li utilizzano saranno in linea con gli adempimenti necessari a rendere tutto sicuro. In compenso le passeggiate e le biciclette individuali qui non sono mai mancate anche se nei limiti dei 200 metri da casa: d’altro canto abbiamo una bella rete di sentieri e stradine di campagna e collina: è il vantaggio di stare fuori città”.

– Veniamo al piatto forte della nostra inchiesta: parliamo di infrastrutture assolutamente necessarie per la maggior parte delle attività sportive. Qual è la situazione?

“Abbiamo una bella palestra comunale (collegata con le scuole), il campo da calcio sintetico nella zona pianeggiante e anche l’area di gioco del Green Volley al parco delle primule in zona artigianale che ha anche collegato un percorso fitness.

Il campo da calcio con fondo sintetico non è più omologato per le partite dei Dilettanti, pertanto si possono svolgere attività di allenamento per tutte le squadre della società calcistica e le partite dei piccoli. I ragazzi più grandi e la Prima categoria disputano le gare ufficiali fuori comune”.

– Sul campo da calcio avete in programma lavori?

“Abbiamo progetti, ma la cifra di rifacimento il Comune da solo non può sostenerla: si parla di circa 700mila euro, perché si tratta di uno dei primi campi sintetici e le sue caratteristiche non sono omologate dalla LND. Abbiamo però vincoli di bilancio che ci permettono di spendere annualmente per manutenzioni di questo genere circa 100-150mila euro! Accendere un mutuo non è pensabile. L’idea però non è stata abbandonata e si sta pensando di mettere insieme le forze: un contributo comunale e poi fondi della società sportiva, sponsor e crowdfunding”.

– Per quanto riguarda la restante edilizia sportiva o le infrastrutture alla base di uno stile di vita corretto come parchi e piste ciclabili vi sono lavori in corso e quali?

“E’ finalmente in fase di completamento (dopo 10 anni di stallo) il “Parco Donestra-Callecurta”. Parte in questi giorni la realizzazione di una piastra polivalente in resina dotata di illuminazione sulla quale vengono segnati i campi da basket e da volley all’aperto e sarà dotata di reti e canestri. Se tutto va bene avremo l’inaugurazione in autunno!”

– Progetti o prossimi interventi sulle infrastrutture?

“Diciamo che l’emergenza da Covid-19 ha congelato tanti progetti.

Per quanto riguarda le piste ciclabili per ora abbiamo realizzato solo alcuni tratti: stiamo lavorando a livello progettuale per dare continuità alla rete ciclabile integrandola con percorsi e sentieri di campagna e collina da poter percorrere anche a piedi o in Mtb o e-bike. Tra gli obiettivi della mia amministrazione c’è la progettazione e la realizzazione del collegamento tra Monteviale e Vicenza-Ovest. E poi di quello per Costabissara (sull’asse ciclista provinciale verso Nord) e per Creazzo (sull’asse provinciale cicloturistica Ovest). Ma ora i tempi difficili e incerti non consentono quelle realizzazioni. Comunque qui a Monteviale lo sviluppo del cicloturismo potrebbe portare grandi vantaggi! Ci ragioniamo da oltre un anno!

Per esempio per gli studenti e i pendolari che frequentano la città stiamo pensando anche all’e-bike sharing comunale che vorremmo realizzare entro fine anno!

E poi ci sarebbe il cosiddetto “progetto alto-basso in sicurezza”: ovvero un percorso ciclo-pedonale in sicurezza lungo il tratto della strada provinciale che sale da Monteviale bassa alla piazza in quota”.

– E le infrastrutture private?

“Abbiamo l’area dismessa di Pra’ Verde che non funziona da circa 20 anni. L’area è sottoposta a vincolo urbanistico ricreativo-sportivo ed è di proprietà di una società privata, ma al momento pare tutto fermo.

Il nostro auspicio è che al più presto possa essere realizzato nuovamente un centro sportivo (tennis o calcio a cinque) a disposizione della comunità anche se gestito privatamente”.

– Cosa ci lascia e cosa ci insegna questa crisi da Coronavirus?

“La natura ci insegna che noi uomini siamo piccoli ed insignificanti, non certo onnipotenti. E insegna, soprattutto ai ragazzi, che abbiamo tanto e che a molto possiamo anche rinunciare. Ma non possiamo rinunciare ai rapporti umani. Infatti questa crisi ci ha insegnato a pensare a Monteviale meno come paese e più come comunità: molti se ne sono accorti. La comunità è un valore fondante e siamo capaci di far valere questo legame profondo (tra persone, famiglie, gruppi, associazioni) in momenti così difficili: e ne usciremo, ce la faremo davvero!

Infine vediamo cosa arriva prossimamente dopo questa crisi: stiamo già toccando con mano emergenza sociale ed economica. Arriverà un periodo duro per molte famiglie e per le amministrazioni. Affronteremo tutto con i piedi ben saldi per terra!”