KARATE – Sono 3 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento, e 5 quelle di bronzo per un totale di 13 medaglie conquistate dalla squadra bassanese SHINPO che si è presentata al 1° CAMPIONATO ITALIANO VIRTUALE DI KARATE con 30 atleti, gareggiando nelle categorie miste All Style. Grandissimi tutti gli atleti che hanno partecipato a questa competizione internazionale: “siamo orgogliosi di tutto la squadra!”

Alla manifestazione virtuale a carattere nazionale che si è conclusa alla fine di aprile 2020 hanno partecipato quasi 1000 atleti, con 36 arbitri nazionali impegnati a dirigere e valutare ben 9 Tatami virtuali.

Il programma di gara prevedeva l’iscrizione online con caricamento dei video entro mercoledì 22 per le discipline di Kata (forma) e Kihon (fondamentali).

“In questo momento molto triste, – dichiara il Maestro Sean Henke, presidente di Fesik nonché organizzatore e promotore dell’Evento – non solo per l’Italia ma per l’intero pianeta, la nostra federazione ha deciso di dare l’opportunità ai propri atleti – ed a quelli delle altre organizzazioni – di partecipare ad una competizione stando all’interno delle proprie mura domestiche.

La priorità deve essere sempre la nostra salute ed è imperativo seguire le disposizioni ministeriali. Bisogna stare a casa per vedere finalmente debellata questa piaga che ci ha costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Abbiamo visto bloccare la nostra attività, abbiamo visto sospendere e rimandare i nostri campionati.

Da qui nasce l’idea di una competizione virtuale, di Kata per chi possiede gli spazi necessari, e di Kihon per coloro che non hanno invece questa opportunità.”

“Il Consiglio Federale ritiene che, in questo momento storico, sia il modo migliore per mantenere un contatto tra la federazione e tutti gli affiliati. Per dare a loro la possibilità di dimostrare le proprie capacità agonistiche, per dare loro la nostra fiducia, la nostra attenzione, la nostra solidarietà. Per dare maggior valore allo sport.

Il Coronavirus ha sicuramente cambiato la nostra vita, i nostri comportamenti, ma non potrà mai modificare la nostra passione per questa Arte Marziale.”

Per i docenti Daniele Azzolin e Laura Mantesso che hanno seguito i ragazzi in questa nuova esperienza i risultati sono stati ottimali; non solo sono riusciti a conquistare 13 podi, ma altri 11 atleti agonisti si sono qualificati 4’, a un soffio dal podio. Questi ragazzi hanno dimostrato non solo questi determinazione e tecnica, ma anche una grande forza morale e spirito di gruppo, reagendo all’apatia generale generata dal COVID-19 e lottando per le loro passioni.

“Visto il risultato ottimale e l’entusiasmo dei ragazzi – dichiara il Maestro Maurizio Mantesso responsabile della società SHINPO – ci prepariamo ora alla prossima competizione internazionale, il 1° VIRTUAL WORLD KARATE CHAMPIONSHIP 2020 “.