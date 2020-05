TRAIL – La Durona non si ferma

La 6° edizione della gara di trail della valle del Chiampo tra le piccole Dolomiti e il Parco Naturale della Lessinia si correrà in chiave smart e solidale

Le situazioni difficili possono essere opportunità. Certamente richiedono a tutti di ripensarsi. E così, ​preso atto dell’attuale scenario che rende impossibile lo svolgersi della sesta edizione del Durona Trail programmata per il prossimo 7 Giugno,​ il direttivo dell’associazione culturale Tre Croci guidato da Enrico Galliani che dal 2014 organizza la competizione di trail running nell’Alta Valle del Chiampo​, ha individuato una nuova modalità smart per permettere a tutti gli atleti di correre la gara ​nel rispetto delle norme anti covid, in completa sicurezza. La 40 Km che, partendo dal centro Crespadoro con un dislivello totale di 2800 mt si snoda tra le piccole Dolomiti e il Parco della Lessinia, sarà, in questa nuova modalità, ​una competizione dilazionata nel tempo: non si dovrà correre tutti assieme il 7 Giugno ma, scaricando la traccia gps del percorso fornita dal team organizzativo, si potrà correre, in maniera individuale,​ in una data qualsiasi compresa tra il 7 Giugno e il 31 Agosto.​ La classifica sarà costantemente aggiornata grazie ad una App – strava – che restituisce i tempi degli atleti e ​le premiazioni si terranno a Settembre​ in data da destinarsi. La gara che ogni anno richiama centinaia di atleti rappresenta, oltre ad una competizione riconosciuta nel panorama sportivo,​ un’iniziativa di valorizzazione del territorio e la sua cancellazione sarebbe stata una perdita per tutti.​ Ecco perché Alessandro Giambellini gestore dei rigugi Bertagnoli e Gingerino e le associazioni locali Durlo 86, Sogniamo Crespadoro e la sez. di Arzignano del ​CAI si sono uniti al progetto #duronaneverstops e hanno dato il loro supporto per permettere lo svolgimento della gara. Il costo simbolico di 5 euro del pettorale da ritirare presso il negozio Zecchin Sport di Chiampo oppure presso il Panificio Tibaldo Vanni a Molino di Altissimo (500 metri prima della partenza di Crespadoro) sarà interamente devoluto al Club Alpino Italiano sez. di Arzignano come forma di supporto concreto per la pulizia e la manutenzione dei sentieri della Valle.

Gli atleti interessati si possono iscrivere online sul sito ​duronatrail.it​ dove trovano già pubblicato il regolamento. Tutti i partecipanti saranno dotati della traccia gps da caricare sul proprio dispositivo e di un road book fornito dal team organizzativo per correre la gara in completa autonomia.