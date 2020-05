LR Vicenza, Monza e Reggina promosse in serie B, più una quarta squadra,

il Carpi, scelta in base alla miglior media tra punti e gare disputate,

nessuna retrocessione (e quindi l’Arzignano Valchiampo salvo) e

campionato finito.

E’ quanto ha deciso la Lega Pro in assemblea con un documento che verrà

poi presentato al prossimo Consiglio federale della Figc per essere

ratificato.

“Oggi abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro.

Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le

difficoltà che ogni Club sta vivendo, ci siamo confrontati con grande

responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l’altro”.

Queste le parole pronunciate da Francesco Ghirelli, numero uno della

Lega Pro, al termine dell’assemblea nella quale i presidenti si sono

pronunciati sulle proposte che saranno portate al Consiglio federale,

unico organo preposto alle decisioni riguardanti l’evoluzione dei

campionati alla luce del Covid-19.

I presidenti si sono dimostrati compatti: si sono detti favorevoli allo

stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi,

alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre, al merito sportivo

come parametro per far salire la quarta squadra.

Le proposte riflettono pienamente la specificità della Serie C, con il

suo impianto sociale unico ed originale, e la sua coerenza con le scelte

fatte quel 21 febbraio, quando le partite furono interrotte, nel

rispetto di quanti stavano soffrendo sotto i colpi del virus.

“Soffro per il mio Paese, mi dà dolore vedere ancora tanta sofferenza a

causa di questo maledetto virus. Dopo questa giornata sono sollevato e

sono felice che si sia fatta sintesi tra i legittimi punti di vista e le

ragioni di tutti. La Lega Pro è formata da 60 realtà molto diverse tra

loro, che oggi hanno dimostrato di avere un orizzonte comune e di essere

mosse tutte da una autentica passione. Un sentimento profondo non solo

per lo sport ma anche e soprattutto per quello che lo sport, e in

particolare il calcio, può fare per il nostro territorio – ha concluso

Ghirelli – La Federazione sta svolgendo un ottimo lavoro, e qualsiasi

decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per

l’altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare”.

E le reazioni in casa biancorossa?

Nessuna festa anticipata (anche per ragioni di scaramanzia, conoscendo

Mimmo Di Carlo!) ed un comunicato all’insegna della prudenza: “LR

Vicenza prende atto dell’esito dell’assemblea generale della Lega Pro,

tenutasi in videoconferenza, che ha deliberato, con larga maggioranza,

in caso di sospensione definitiva del campionato a causa dell’emergenza

sanitaria in atto, la promozione diretta in Serie B delle prime in

classifica nei tre gironi, quindi la squadra biancorossa, il Monza e la

Reggina – si legge nella nota ufficiale del club che fa capo a Renzo

Rosso – L’auspicio più volte espresso in queste settimane dalla società

biancorossa di poter concludere in campo il campionato si scontra con le

oggettive difficoltà emerse in questi giorni e manifestate anche nel

corso dell’assemblea odierna (parere della commissione medica della

categoria sulla ripresa degli allenamenti, applicazione e costi del

relativo protocollo medico-sanitario, difficoltà nella calendarizzazione

delle gare residue, posizione contraria quasi unanime dei club di Lega

Pro sulla ripresa dell’attività agonistica) che hanno portato con

altrettanta larga maggioranza al voto per lo stop definitivo del torneo.

Consci che la proposta odierna, ratificata dall’assemblea di categoria,

debba ora passare al vaglio del Consiglio Federale, unico organo

competente in materia, la società intende comunque ringraziare i club

per la correttezza e la sensibilità dimostrata nell’affermazione del

principio della cristallizzazione del risultato, nell’individuazione dei

criteri per la promozione.

Si resta ora fiduciosi in attesa della convocazione del massimo organo

FIGC e delle decisioni in merito al blocco definitivo del torneo e

conseguenti deliberazioni in tema di promozioni e retrocessioni”.