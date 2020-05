PALLACANESTRO – Giorgia Sottana riabbraccia il Famila Schio “Non vedo l’ora di tornare”

di Edoardo Mario Francese

La play/guardia trevigiana con la maglia orange ha già vinto tutto

Lo ha annunciato il dg Paolo De Angelis in diretta Facebook: “Visti i tempi, stiamo valutando come muoverci per creare la squadra per il prossimo anno: Dotto non sarà a disposizione a lungo (causa infortunio) e quindi c’è bisogno di colmare questo buco fino al suo recupero”. Ed ecco che sullo schermo compare Giorgia Sottana, ex giocatrice di Venezia, Fenerbache, Montpellier e, appunto, Famila Schio. Già da quando nel 2017 lasciò Schio per giocare nel campionato francese, Sottana promise di non dire addio per sempre alla casacca orange, a dimostrazione del forte legame creatosi con questa città e con questi colori. In alcune partite casalinghe l’abbiamo vista seduta sugli spalti, a sostenere la squadra che più di tutte l’ha fatta crescere, sul campo e come persona. Più di 500 punti, 4 scudetti consecutivi (dal 2012 al 2016), 3 supercoppe (di cui una da Mvp) e quattro coppe Italia consecutive: i parquet di sere A della prossima stagione vedranno un gradito ritorno.

“Non vedo già l’ora di tornare in quella che chiamo casa” ha detto Giorgia. E tutto il pubblico scledense non vede l’ora di assistere nuovamente ai tanti assist ed altrettante triple. Bentornata Gio’.!