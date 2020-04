VOLLEY – SERIE A2 FEMMINILE – Unione Volley Montecchio Maggiore pensa già alla nuova stagione sportiva di serie A2 dopo il congelamento del campionato per l’emergenza Corinavirus.

In casa Sorelle Ramonda Ipag parte coach Beltrami dopo due anni di felice collaborazione in cui il mister ha contribuito a portare avanti il progetto societario, lavorando con giovani atlete e portandole a crescere singolarmente e come squadra. Proprio per questo la società appoggia la decisione del tecnico di intraprendere un nuovo cammino e gli pone i migliori auguri per il suo futuro sportivo.

A ricoprire il ruolo di Primo Allenatore e di Direttore Tecnico del Settore Giovanile arriva un professionista con importanti traguardi raggiunti alle spalle e che vanta un ottimo palmares e grande esperienza: Alessio Simone.



BREVE BIOGRAFIA DI COACH ALESSIO SIMONE

Bolognese, classe 1976, è stato per tre stagioni secondo allenatore di Daniele Santarelli, all’Imoco Volley Conegliano, con cui ha vinto due scudetti nel 2018 e nel 2019 e nel 2020 la Coppa Italia e il Mondiale per Club.

In precedenza ha allenato da capo allenatore la Volley Pool Piave San Donà (B1), la Beng Rovigo (A2), la Volley 2002 Bologna Forlì (A1), l’Idea Volley Bologna (A2), il Poggi San Lazzaro (maschile) in B2 e B1.

Nel 1996 ha conquistato da vice allenatore l’argento ai Mondiali U18 maschili a Varsavia.

“La società non può che essere orgogliosa dell’arrivo di un tecnico blasonato – commenta la presidente di Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore, Carla Burato – e che negli anni di carriera trascorsi ad alto livello ha saputo dimostrare di poter fare bene, anche e soprattutto in ambito giovanile, potendo quindi portare avanti il “credo” societario di dar spazio e visibilità a giovani atlete piene di talento”.

“Con grande piacere – afferma la presidente Burato – diamo quindi il benvenuto a coach Alessio Simone, augurandogli buon lavoro e con la sicurezza di aver compiuto un passo avanti verso nuovi obiettivi e sogni dell’Unione Volley Montecchio Maggiore”.