VENETO – “È consentito in Veneto lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza, con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti e garantendo l’igiene”.

E’ un passo fondamentale della nuova ordinanza regionale che il Presidente Luca Zaia ha firmato oggi e è in vigore dalle ore 18.

Un punto che permetterà l’attività sportiva di allenamento dei runners e dei ciclisti, ma non gare e assembramenti. Negli allenamenti dovranno essere rispettate tutte le indicazioni per prevenite il contagio (guanti, mascherina, distanza di sicurezza di oltre un metro tra persone, eccetera).