On-line il cinema dello sport

E’ on-line – a disposizione gratuita degli utenti e degli appassionati di sport e di cinema – una selezione di 200 film sportivi dall’archivio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 121 Nazioni (presieduta dal Prof. Franco Ascani IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Un’opportunità esclusiva per esplorare il cinema sportivo con immagini emozionanti. Per accedere al catalogo e visionare i film gratuitamente compilare la “Scheda di Adesione” al link www.sportmoviestv.com/adesione-a-ficts-family/. Sono video provenienti dai 5 Continenti prodotti dai network televisivi e dalle case di produzione più importanti partecipanti alle 37 edizioni di “Sport Movies & Tv”, Finale Mondiale del “World FICTS Challenge”.

Lo sport da vedere su tutti i device (tablet, smartphone, etc.). Calcio, tennis, boxe, ciclismo, sport estremi, nuoto, basket, etc. sono alcune delle 98 discipline sportive disponibili e fruibili dall’utente che può rivivere le coinvolgneti performance di 1.540 campioni di tutti i tempi: “Cristiano Ronaldo” (Portogallo), “Fausto Coppi un uomo solo è al comando” (Italia), “Barça dreams” (Spagna), “Anger Within: the story of Jonah Lomu, the rugby legend” (Francia) solo per citare alcuni titoli di documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. visibili on-line gratuitamente.

La FICTS conferma che “SPORT MOVIES & TV – 38th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST”, Finale Mondiale dei 20 Festival (nei 5 Continenti), è in programma a Milano (Italia) dal 10 al 15 Novembre 2020. L’evento mondiale, caratterizzato da un’ampia partecipazione internazionale (giornalisti, operatori ed esperti del settore, campioni sportivi), è articolato in Proiezioni (100 opere selezionate tra cui Anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche esclusive, etc.), Meeting, Workshop, Mostre, Conferenze Stampa, Eventi collegati, Premiazioni.