PALLAVOLO – La solidarietà di Volley Asiago a favore dell’Ospedale

Il Volley Asiago Altopiano comunica con soddisfazione che, grazie alla generosità dei propri soci, atleti, dirigenti, genitori, supporters e staff in genere, alla data del 15 aprile 2020 ha raccolto la somma di euro 1500 che devolverà all’Ospedale di Asiago come riconoscimento per l’impegno e la dedizione profusa nei giorni di massima diffusione in Altopiano del contagio da Coronavirus COVID-19.

A tale somma la società contribuisce con ulteriori euro 500.

Pertanto, il giorno 15 aprile 2020, il Volley Asiago Altopiano ha versato, a titolo di donazione e a mezzo bonifico, la somma di euro 2000 a favore dell’Ospedale di Asiago.