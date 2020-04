Le maglie della Migross Asiago in vendita per beneficenza

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha deciso di devolvere il ricavato dalla vendita delle maglie destinate al merchandising in beneficenza. La società nelle scorse settimane aveva già donato un’importante somma per sostenere l’ospedale, la casa di riposo e l’Arma dei Carabinieri di Asiago. Parte della somma messa a disposizione dell’ospedale è stata utilizzata per l’acquisto di una macchina sanificatrice che ha permesso la sanificazione dell’ospedale stesso e della casa di riposo.

Le maglie saranno vendute al prezzo di 60 € e saranno prenotabili mandando una mail a gadgets@asiagohockey.it. In caso di più offerte per una sola maglia, questa sarà assegnata alla prima mail pervenutaci all’indirizzo sopra indicato. Le maglie potranno essere ritirate allo stadio una volta rientrata l’emergenza oppure spedite direttamente a casa tramite posta con un supplemento di euro 10.

Entro 48 ore dalla prenotazione dovrà essere effettuato un bonifico bancario di 60 euro (o 70 se si richiede la spedizione via posta) sul seguente conto corrente:

Banca Alto Vicentino

Asiago Hockey 1935

IBAN IT64 Z087 7260 1300 0200 4007 660

Codice BIC CCRTIT2T98A

con la causale: nome e cognome (es. Mario Rossi) per acquisto maglia stagione 2019-20

indicando la maglia prescelta: maglia gialla o rossa, precisando il numero e nome del giocatore (ad esempio: n.14 Tessari).

Una copia del bonifico e del numero del relativo CRO deve essere inviata alla seguente mail:

gadgets@asiagohockey.it

Le maglie disponibili al momento sono le seguenti:

NOME COLORE QUANTITÀ VALLINI ROSSA 2 VALLINI GIALLA 2 CAPORUSSO ROSSA 2 MCPARLAND ROSSA 3 MCPARLAND GIALLA 2 PIETRONIRO P. ROSSA 1 MAGNABOSCO ROSSA 1 GELLERT ROSSA 1 CLOUTIER ROSSA 2 BENETTI ROSSA 1 TESSARI ROSSA 1 MIGLIORANZI ROSSA 1 ROSA ROSSA 1

Sono inoltre disponibili anche alcune maglie da bambini: