Oltre 6mila i partecipanti alle gare sul web della FISO nel Vicentino

Dopo Aver visitato Rotzo, Enego e Lusiana a Nord della provincia con l’associazione Asiago 7 comuni SOK, il tour dello sport orienteering si è spostato in pianura per visitare il paese di Dueville con la collaborazione dell’Erebus Orientamento Vicenza.

Una sfida con mappa e strumenti digitali per interpretare il territorio e trovare la strada migliore per raggiungere tutti i quindici punti/lanterne di ogni gara.

Ogni territorio rappresenta una bella scoperta che ci accompagnerà in queste settimane di stop dell’attività sportiva a conoscere angoli nuovi della provincia di Vicenza.

Intanto più di 6400 visite totali all’iniziativa lanciata il 18 marzo, all’indomani della chiusura totale del Paese per quarantena. Esperienza che come dimostra il trend in crescita esponenziale incuriosisce il pubblico perché gratuitamente e comodamente da casa può fantasticare e conoscere una disciplina sportiva atipica ma molto istruttiva e legata alla conoscenza del territorio come lo sport orienteering.

Ecco le tappe in uscita questa settimana del Virtual Orienteering Tour, circuito provinciale di orienteering tramite Google Maps e Street View.

Tappa numero 5 – Noventa Vicentina Virtual Orienteering

Tappa numero 6 – Valstagna Virtual Orienteering

A Noventa Vicentina ci spostiamo nel Basso Vicentino con l’esperienza dell’Arces Orienteering Klubb mentre con Valstagna torniamo a Nord al confine con il Trentino per esplorare le caratteristiche di un paese quasi scolpito nella roccia con numerose stradine ed angoli nascosti.

Sul sito vicenza.fisoveneto.it tutte le istruzioni per gareggiare (i percorsi verranno raccontati anche su www.sportvicentino.it) e anche la classifica generale dei partecipanti al tour virtuale.