CALCIO – Dopo otto anni Morosini unisce ancora

APRILE 2012- APRILE 2020 #MOROPERSEMRE

APRILE. Il ricordo di Piermario Morosini è sempre vivo, perché “nessuno muore finché lo portiamo nel cuore”. Aprile è il suo mese, lo è perché sono trascorsi otto anni da quella maledetta partita di Pescara in cui Piermario si è accasciato al suolo. Da allora i progetti dell’Associazioni Morosini hanno avuto inizio affinché i giovani e i meno giovani capissero quanto è importante imparare a salvare una vita anche senza un supporto sanitario. In questo mese solitamente le iniziative sono tante, ma ovviamente l’emergenza sanitaria e sociale ha ostacolato tutto, o quasi. Abbiamo pensato a come ricordare Piermario ma allo stesso tempo a come tendere la mano e dare il nostro – e vostro – contributo per l’emergenza in cui siamo tutti coinvolti. Nasce così l’idea di aprire una campagna di solidarietà che prevede il versamento di una quota al fine di destinare così una donazione dedicata ad alcuni enti che si stanno impegnando sul territorio per aiutare tutti noi, vogliamo essere d’aiuto e vogliamo farlo nel ricordo di Morosini. Pertanto abbiamo pensato e creato – con il fondamentale supporto del noto illustratore Osvaldo Casanova – una t-shirt con l’illustrazione di Piermario e la scritta venticinque, una realizzazione quella di Osvaldo che rappresenta ciò che Piermario è stato e ancora rimane nel nostro presente.

VENTICINQUE, il suo numero. A tutti coloro che aderiscono donando la somma di 25 euro verrà riservata la t-shirt ed inoltre riceveranno la tessera 2020 Associazione Morosini. E’ possibile scegliere la taglia ed è presentata nella versione uomo e donna. La t-shirt sarà disponibile al termine delle limitazioni disposte dal Ministero, sarà nostra premura inviare una comunicazione a tutti gli aderenti all’iniziativa.

Per fare la donazione è semplice. Procedi nel FORM dedicato compilando tutti i campi richiesti.

Chiaramente l’iniziativa è dedicata per un periodo di tempo limitato.

Per qualsiasi chiarimento è sufficiente inviare una mail a segreteria@associazionemorosini.org oppure contattando un componente del consiglio direttivo.

Insieme si vince!

Il Direttivo ASSOCIAZIONE PIERMARIO MOROSINI