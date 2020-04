Ecco il messaggio “unitario” degli sportivi del Vicentino che ci giunge alla vigilia di Pasqua: teniamo duro e restiamo a casa ancora un po’, per ripartire più forti di prima! Messaggio al quale si unisce anche la redazione di SPORTvicentino.

“Noi sportivi del Vicentino abbiamo pensato di unirci, e abbiamo deciso di farlo in questo momento dove dobbiamo rimanere a casa. Lo sport ha la grande capacità di unire e far squadra, e di farci sognare. Come vi abbiamo dimostrato con i nostri risultati, l’animo sportivo insegna a tenere duro, stringere i denti, andare avanti senza scoraggiarsi e a non mollare mai!”

firmato:

Flavia Assirelli (Pallavolo)

Andrea Ferrigato (ciclista)

Luca Ghiotto (pilota)

Raffaela Masciadri (basket)

Filippo Pozzato (ciclista)

Luca Rigoldi (pugile)

Laura Strati (Atletica)

Ludovico Torregiani (rugby)

Loris Zonta (calcio)

Montaggio (video) realizzato da Stefano Gnata (VideoArt)