#iorestoacasa – In mattinata, tutti i giorni la nostra rassegna stampa sportiva in podcast AUDIO e VIDEO di SPORTvicentino. Possiamo ascoltarla anche mentre facciamo dell’altro, non occorre (sempre) guardare!

I TEMI DI OGGI: la definitiva fermata anche della pallacanestro di serie A maschile e intanto per quanto riguarda il calcio a livello europeo si cercano fondi; ancora in corso la trattativa tra AIC e la Lega calcio di A; da segnalare una bella intervista sul Giornale di Vicenza a Laura Strati.

Tardelli intervistato su Repubblica e lo youtuber padovano Stefano Stene Ali si racconta sul Mattino di Padova.

Il Corriere del Veneto invece intervista Stefano Rosso presidente del Vicenza che vorrebbe concludere il campionato sul campo.

In generale il calcio dovrebbe riprendere gli allenamenti il 4 maggio e si prospetta almeno per la serie A, una conclusione estiva se non autunnale e la ripresa con la successiva stagione con l’anno solare nel 2021.

Oggi per ragioni di forza maggiore non avevamo sotto mano Tutto Sport e Stadio.