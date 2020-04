ORIENTEERING – L’attività non si ferma con il nuovo virtual tour!

La tecnologia aiuta l’orienteering: è proprio il caso di dirlo. Il campionato provinciale partito con la gara di Creazzo abbinata alla fiera del Broccolo Fiolaro si è arenato a causa del Coronavirus. Ma la delegazione vicentina della FISO per mantenere in allenamento i suoi tesserati e non solo, ha ideato un campionato virtuale: il Virtual Orienteering Tour.

“Di fatto si tratta di gareggiare comodamente seduti alla scrivania o sul divano, utilizzando “Google maps” e “Street view”, afferma il delegato provinciale Nicola Galvan. “Poi ognuno si deve allenare fisicamente in casa per mantenersi informa come fanno gli un po’ tutti gli atleti stoppati dall’emergenza covid-19”.

“Sul nostro sito web (vicenza.fisoveneto.it) abbiamo ricavato una pagina dedicata proprio al Virtual Orienteering Tour – continua Galvan -. E per ora abbiamo pubblicato tre gare (Rotzo, Enego e Lusiana presentate da Asiago 7 Comuni Ski Orienteering Klubb), ma ogni settimana ne pubblicheremo una interessando tutto il territorio boschivo vicentino”.

– Come funziona?

Semplice: prima di tutto si entra nel titolo scelto. Iniziamo dalla prima gara, quella di Rotzo: clicco il link sulla pagina del Virtual Tour e scarico la mappa in pdf, quella realizzata dai tecnici della federazione: “in questa prima fase si imparano tutte le simbologie tipiche delle carte specifiche dell’orienteering”, spiega Galvan.

Secondo step: cliccare il secondo link che ci porta automaticamente allo Start su street view di Google: “In questo caso per molti – continua il delegato FISO Vicenza – si tratta di prendere dimestichezza con il potentissimo strumento di orientamento che abbiamo molto spesso silente sui nostri smartphone”.

Terzo step: ci si muove con Street view e si visitano i punti di interesse segnalati sulla cartina statica della FISO precedentemente scaricata.

– In cosa consiste la gara?

“Ovviamente non ci sono le lanterne su Street view – sottolinea Galvan -, ci sono però molti particolari che possiamo osservare solo arrivando al punto giusto”.

Nella pagina dopo i link vi è uno spazio dove iscriversi alla gara (inserire nome e cognome) e poi rispondere con delle spunte alle domande. “Si tratta di una domanda per ogni “stazione/lanterna” – prosegue Galvan – e alla fine è possibile spedire il risultato che riceviamo in delegazione. Un nostro giudice stilerà le classifiche di questo primo Virtual Orienteering Tour”.

La prima gara contiene ben 15 stazioni e quindi altrettante domande a cui rispondere.

– Insomma un’iniziativa quella della FISO che diverte e che insegna. Cosa possiamo imparare?

“Prima di tutto che l’orienteering – prosegue Galvan – è più di ogni altro sport una disciplina in cui si utilizza la testa, si ragiona prima di tutto per trovare corrispondenze tra la realtà e la cartina (imparando tutta la simbologia della topografia), e poi si impara a scegliere le migliori strategie per rendere più veloce il percorso”.

– Ma in questo caso non potete controllare i tempi come nella realtà.

“E’ vero, la classifica sarà solamente stilata sul numero di risposte esatte”.

– E l’orienteering si presenta ancora una volta come una disciplina molto formativa per i ragazzi.

“Esatto – conclude il delegato Fiso provinciale – e non è casuale che sia possibile praticarla anche a tavolino. Si tratta di una disciplina tra le più utilizzate dai docenti di educazione fisica a scuola e da realtà come lo scoutismo”.

Non ci resta che partecipare al campionato virtuale di orientamento, magari facendo gare a tempo in famiglia.

Clicca qui sotto per andare ai percorsi.