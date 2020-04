LR VICENZA GIOVANI – A Tommaso Mancini il premio di miglior attaccante 2018/2019

La Giovane Italia ha conferito a Tommaso Mancini il premio come miglior attaccante classe 2004 per la stagione 2018/2019 .

L’attaccante biancorosso, la scorsa stagione protagonista con l’Under 15 biancorossa, aveva messo a segno 35 reti in campionato, risultando il capocannoniere dei vari gironi.

In totale, nella stagione passata, ha siglato 71 reti tra campionato, nazionale e tornei

Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare La Giovane Italia per avermi assegnato questo premio. E’ stato fondamentale l’aiuto dei miei compagni di squadra e della Nazionale, della mia famiglia e della società L.R. Vicenza che ha creduto in me. È sempre un onore poter vestire la maglia biancorossa e quella azzurra perché sono due grandi realtà che continuano a credere in me e che mi aiutano costantemente per arrivare a realizzare i miei sogni.

Ora aspettiamo che finisca questa situazione di emergenza per poter tornare, tutti insieme, a divertirci in campo”.