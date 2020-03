RUNNING – Stop anche per la Cortina Dobbiaco Run

La Cortina Dobbiaco Run, allineandosi alle direttive federali, il 31 maggio non si disputerà.

L’appuntamento per tutti i runner è fissato al 30 maggio 2021

Anche la Cortina Dobbiaco Run, gara podistica di 30 chilometri che corre lungo il vecchio tracciato della ferrovia che collegava Cortina d’Ampezzo a Dobbiaco alza bandiera bianca, seguendo le direttive federali annulla l’edizione in programma il 31 maggio e cerchia di rosso la data del 30 maggio 2021.

«Abbiamo aspettato di capire l’evolversi di questa terribile emergenza sanitaria – ha detto Gianni Poli, coordinatore della Cortina Dobbiaco Run e vincitore della Maratona di New York nel 1986 – per vedere che spazi di manovra ci potevano essere. Dopo delibera della FIDAL e soprattutto per un senso civico e di solidarietà abbiamo deciso di annullare la 21^ edizione. E’ una decisione sofferta, ma ritengo che sia giusto fermarci in questo momento. Inoltre abbiamo già stabilito la data per la prossima edizione che si correrà domenica 30 maggio 2021. Non abbiamo voluto posticipare la gara in autunno per rispetto nei confronti delle altre importanti manifestazioni già inserite del calendario federale».

«Il mio ringraziamento va a tutte le istituzioni e agli sponsor che anche in questo momento ci sono vicini. Ai nostri volontari e a tutte le migliaia di runner che hanno corso la CDR faccio un grosso “in bocca al lupo”, tenete duro, spero di incontrarvi presto».