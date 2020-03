La società LR Vicenza e il calciatore Loris Zonta hanno trovato un accordo per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Il centrocampista vicentino, classe ’97, in questo anno e mezzo in biancorosso ha collezionato 59 presenze in campionato, impreziosite da 3 reti e 2 assist.