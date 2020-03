MOTORI – Rinviato il 10° Valsugana Historic Rally

L’emergenza in atto per contrastare il Covid-19 costringe gli organizzatori al forzato rinvio della manifestazione trentina, a data da destinarsi

Borgo Valsugana (TN), 24 marzo 2020 – L’emergenza in atto da un mese e le normative per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, non risparmiano nemmeno il Valsugana Historic Rally e le annesse Classic regolarità sport e “All Stars”, a calendario il 24 e 25 aprile prossimi.

Manghen Team e Team Bassano, di comune accordo con Autoconsult Competition, comunicano il rinvio a data da destinarsi della manifestazione e annunciano che si sta valutando ogni possibilità per il posizionamento in altra data, rispettando le normative previste dalla Commissione Auto Storiche di ACI Sport per quanto le gare titolate, con la volontà di mantenere gli standard organizzativi che hanno fatto del Valsugana Historic Rally una delle gare più apprezzate a livello nazionale nel settore delle auto storiche.

Sarà cura degli organizzatori informare tempestivamente gli interessati tramite i canali informativi tradizionali e il sito web www.valsuganahistoricrally.it