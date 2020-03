SPORT: Sbrollini chiede di posticipare il bando Erasmus

“Ho presentato un’interrogazione al ministro Spadafora per chiedergli di intervenire presso l’Agenzia Europea,che gestisce i bandi Erasmus Sport, per ottenere la proroga della scadenza di tali concorsi.

Erasmus Sport è un concorso importantissimo e molto partecipato . Ci sono migliaia di italiani che vivono di questi progetti e che non riescono per ovvie ragioni a lavorare come gli altri. Riteniamo che l’agenzia europea non possa restare sorda alle richieste delle associazioni che devono essere messe nelle condizioni di partecipare al bando come tutte le altre realtà europee”, così in una nota la senatrice di italia Viva Daniela Sbrollini.

Erasmus+ è il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.

Pienamente operativo dal gennaio 2014, ha avuto il via libera dai Ministri dei 28 paesi UE riuniti nel Consiglio Competitività martedì 3 dicembre 2013, facendo seguito all’approvazione da parte del Parlamento europeo avvenuta il 19 novembre dello stesso anno.

L’adozione finale ha avuto luogo l’11 dicembre 2013, con la firma congiunta del regolamento da parte di Consiglio e Parlamento.

Oltre a riunire i programmi UE per l’istruzione, la formazione e la gioventù (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci e Grundtvig) in un unico programma è stato, per la prima volta, incluso anche lo sport.

Il programma è rivolto ai giovani di età compresa tra il 13 e i 30 anni, aiutandoli a svolgere attività formativa in un altro Paese dell’Unione.

Con Erasmus+ oltre 4 milioni di europei hanno l’opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all’estero grazie ad uno stanziamento di 14,7 miliardi di euro nel settennio 2014/20 con un aumento del 40% rispetto al budget precedente.

In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare sfide quali: contrastare le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, nonché promuovere il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti. Al settore dello sport è stato destinato l’1,8% del bilancio complessivo, pari a 238,8 milioni di euro.

Per informazioni dettagliate sulle varie opportunità, inclusi i criteri di ammissibilità, consultare la guida del programma Erasmus+.