CALCIO – Il messaggio di speranza del presidente Chilese

Il presidente di FC Arzignano Valchiampo racconta come sta vivendo questo momento particolare, e lancia un messaggio di speranza e di positività a tutto il mondo gialloceleste: “Il pallone manca a tutti noi, ma dobbiamo stare a casa, per noi stessi e per le persone che amiamo”

ARZIGNANO (VI) – Un momento così particolare come quello che stiamo vivendo lascerà il segno. Poco da fare. Ma quando riprenderemo, sarà ancora più bello, e inizieremo davvero ad apprezzare il valore delle cose. Anche nello sport, anche nel calcio: ci manca tanto il nostro FC Arzignano Valchiampo. Manca tantissimo anche al suo presidente, Lino Chilese, che ha deciso di mandare un messaggio, a distanza di sicurezza, ai tifosi giallocelesti, e a tutti gli appassionati del mondo del pallone.

“Carissimi tifosi, amici, stiamo vivendo un periodo che non ha precedenti. Io, da imprenditore, spero che le cose si sistemino in fretta: dobbiamo cercare di tutelare il lavoro delle persone, nel miglior modo possibile. E’ però il momento di fare dei sacrifici, poco da girarci attorno. Lo dobbiamo fare per noi stessi e per le persone che amiamo: anche io sto rispettando la regola dello stare a casa, dobbiamo farlo tutti. Ci manca il calcio, io questo sport l’ho vissuto in tutti i ruoli possibili, e starne lontano è davvero difficile, ma indispensabile. So che ce la faremo, tutti insieme, perché dimostreremo al mondo intero cosa significa essere italiani: io ho grande stima del nostro popolo, sono certo che faremo vedere a tutti di che pasta siamo fatti e ne usciremo. Per il resto, a tutti i nostri tifosi e appassionati dico di non mollare, di continuare a starci vicino anche a distanza di sicurezza…”.

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo