“Siamo vicini a tutto il mondo dello sport, a cominciare dal modo sportivo dilettantistico ed alle aziende del settore che stanno soffrendo come tutte le altre imprese.

Stiamo presentando alcune proposte che estendano anche a loro le stesse misure di sostegno economico previste dal governo.

Parliamo di un comparto strategico nel nostro Paese e che rappresenta quasi il 3% del PIl con oltre un milione di occupati.

Colgo l’occasione per aprire una riflessione sulla gratuita’ dello sport di base: finita l’emergenza, speriamo prima possibile, consideriamo seriamente la possibilita’ che lo sport sia libero in modo da sostenere le famiglie alla ripresa dopo il Coronavirus e soprattutto per migliorare la salute e il benessere di tutti, a partire dai bambini”.

Cosi’ in una nota la senatrice DANIELA SBROLLINI.

La parlamentare di Italia Viva sul versante lavoro ha chiesto che ho chiesto che tutti gli ammortizzatori sociali siano estesi anche al settore sportivo!