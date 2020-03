Ecco la lettera che l’assessore allo sport del Comune di Vicenza ha inviato ai presidenti delle società sportive che usufruiscono degli impianti sportivi sul territorio comunale del capoluogo berico:

Ai Presidenti

delle società/associazioni sportive attive nel Comune di Vicenza

Dalla data di oggi è in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus su tutto il territorio nazionale, che si allega.

L’art. 1, comma 1. stabilisce che sono estese all’intero territorio nazionale le misure dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 che pure si allega. In particolare, relativamente alle attività sportive è obbligatorio osservare la lettera s) “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali……..

Il Decreto del 9 marzo, al punto 3 art.1 prevede tra l’altro “…….. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali …….”.

In sintesi:

Sospese tutte le attività sportive fino al 3 aprile 2020- IMPIANTI CHIUSI

Possibili solo allenamenti di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni (chi vuole utilizzare un impianto sportivo comunale o privato per allenamenti deve presentare documentazione motivata, quale certificato di federazione e/CONI).

L’osservanza di tali misure è obbligatoria per tutti.

Con i migliori saluti



Matteo Celebron

Assessore Sport Comune di Vicenza