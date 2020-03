PALLACANESTRO MASCHILE – Campionati nuovamente sospesi: in seguito al decreto PCDM emanato stanotte, la Lega Nazionale Pallacanestro ha nuovamente fermato i campionati di A2 e serie B fino a data da destinarsi, a partire da domani.

Oggi quindi verranno disputate le partite tra squadre al di fuori della zona rossa, mentre a cominciare da lunedì 9 marzo 2020 i quattro gironi di Serie B e i due di A2 verranno fermati fino a nuova comunicazione.

Al momento non si sa quando si tornerà alla pallacanestro giocata in Serie B: si sta navigando a vista e non si sa quando l’emergenza dovuta al CoVID-19 terminerà.

Nel frattempo, la società Pallacanestro Vicenza 2012 invita tutti voi a seguire le direttive governative, sperando che questa situazione di emergenza termini al più presto.