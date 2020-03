CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI VICENZA – In seguito al DPCM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) di ieri 4 marzo 2020, e alla circolare del CSI nazionale, e visti i provvedimenti delle Federazioni del CONI, la Presidenza del CSI di Vicenza ha deciso di uniformarsi e sospendere ogni attività istituzionale e di campionato.

Il riferimento in particolare è alla novità contenuta nell’art 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4/3/2020 (rispetto al DPCM precedente): “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020, e successive modificazioni (zone rosse, ndr), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1 lettera d) …”

che a sua volta recita: “Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”.

La difficoltà riguarda la presenza di personale medico che certifichi l’assenza di Convid-19 e l’impossibilità di giocare a un metro di distanza soprattutto negli sport di contatto/contrasto, ma anche nella pallavolo.

La Presidenza del CSI pur rendendosi conto del disagio invita quindi tutte le società aderenti e affiliate e partecipanti ai campionati CSI, a sospendere le attività, come già era stata sospesa l’attività per la terza età “Ginnasticancora”.

Per ora fino al 15 marzo prossimo venturo e salvo diverse comunicazioni.