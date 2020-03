HOCKEY – Facendo seguito alle disposizioni che hanno particolare rilevanza per il mondo sportivo contenute nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato ieri, 4 marzo 2020, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha decretato da oggi e fino a domenica 15 marzo 2020 la sospensione in via cautelativa di TUTTE le attività federali su tutto il territorio nazionale.

La gara quindi fra Mc Control Diavoli Vicenza – Real Torino, insieme a tutte le altre che dovevano essere giocate a porte chiuse sabato 7 marzo, sono sospese.