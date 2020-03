CALCIO – Nuovo stop all’attività dei Dilettanti e dei giovani

Disposizioni in merito allo svolgimento delle gare LND – SGS

Ad integrazione di quanto in precedenza disposto, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione

dell’art. 1 comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 4 marzo 2020,

che sarà compiutamente illustrata in occasione del Consiglio Direttivo Nazionale di lunedì 9 marzo, il

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto riunitosi in seduta straordinaria in data odierna, sentito il

Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, D I S P O N E

– la sospensione, fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione, di tutta l’attività agonistica, non

agonistica e formativa;

– in merito agli allenamenti, gli stessi rappresentano un’opportunità per le società che potranno

autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 55

del 4 marzo 2020