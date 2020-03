CALCIO – Arzignano Valchiampo – Padova si anticipa alle ore 15 di mercoledì 11 marzo

Nuovo cambio di programma per quanto riguarda il tormentato calendario della serie C.

La sfida di recupero tra Arzignano Valchiampo e Padova, in programma mercoledì 11 marzo allo stadio Menti, si giocherà con inizio alle ore 15 e non alle 20.45 come precedentemente indicato.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE PARTITE A PORTE CHIUSE DELL’ARZIGNANO VALCHIAMPO



MERCOLEDI 11/03 Recupero 8° Ritorno Arzignano Valchiampo – Padova 15.00

DOMENICA 15/03 12° Ritorno Feralpi Salò – Arzignano Valchiampo 17.30

MERCOLEDI 18/03 Recupero 9° Ritorno Modena – Arzignano Valchiampo 18.30

DOMENICA 22/03 13° Ritorno Arzignano Valchiampo – Fano 15.00

MERCOLEDI 25/03 14° Ritorno Carpi – Arzignano Valchiampo 18.30

DOMENICA 29/03 15° Ritorno Arzignano Valchiampo – Rimini 15.00

MERCOLEDI 01/04 Recupero 10° Giornata Ritorno Arzignano Valchiampo – Ravenna 20.45