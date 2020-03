BASKET – SERIE A2 FEMMINILE – I decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al problema del Coronavirus parlano chiaro: fino al 3 aprile tutte le partite riguardanti le attività sportive in Italia vanno giocate a porte chiuse.

Pertanto il campionato di A2 femminile di pallacanestro dovrebbe – usiamo un prudente condizionale – riprendere mercoledì 11 marzo con la 9°giornata di ritorno che vedrà la sua conclusione domenica 15 con Vicenza VelcoFin InterLocks-Moncalieri.

Quindi Vicenza gioca domenica 15 marzo alle ore 18 al palasport di via Goldoni.

Questo fine settimana infatti è privo di gare perchè era prevista la finale di Coppa Italia di categoria, rimandata al 18-19-20 aprile.

Ospite della VelcoFin InterLocks dunque l’imperatrice del campionato, l’Akronos Moncalieri, in testa con 38 punti, frutto di 19 vittorie e due sole sconfitte, seguita da Basket Team Crema a 4 punti, ma con una partita in meno.

All’andata finì 75-70 per le piemontesi, ma le ragazze beriche disputarono forse la miglior partita dell’anno; fu anche l’ultima panchina per coach Carmelo Gorgone, sostituito da Aldo Corno.

Vicenza ha giocato l’ultimo match il 15 febbraio in casa del Basket Sarcedo dove ha accarezzato a lungo l’idea di prevalere. Così, dato il prolungarsi della sosta – sono saltate le partite con Albino (recupero giovedì 9 aprile) e Crema (con cui si recupera mercoledì 25 marzo), al fine di mantenere agonismo e concentrazione – impresa non semplice di questi tempi – Claudio Rebellato ha voluto un’amichevole con sparring partner Montecchio Maggiore, disputatasi a porte chiuse mercoledì: galoppo utile per ambedue le due formazioni “cugine”.

Arriva intanto in casa vicentina una brutta tegola: Laura Meroni in allenamento è incorsa in una recidiva sublussazione alla spalla destra che la obbliga a portare un tutore per 20 giorni.

A seguire, se non interverranno complicazioni, si prevede un’altra ventina di giorni di terapia riabilitativa e così si fa presto a capire che il suo ritorno in campo in questo tribolato campionato appare molto problematico.

Intanto con una nota recentissima la FIP blocca tutti i campionati regionali senior e giovanili fino a nuova disposizione.