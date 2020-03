HOCKEY PISTA – Recuperi 22a giornata di Serie A

Lodi-Forte, 11 marzo e Montebello-Bassano, 14 marzo

La Federazione Italiana Sport Rotellistici comunica le date dei recuperi della 22a giornata del Campionato di Serie A1, nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni statali. Il big match per la vetta della classifica tra Amatori Lodi e GDS Impianti Forte dei Marmi si giocherà mercoledì 11 marzo, mentre il derby Montebello-Bassano si terrà sabato 14 marzo 2020. In Serie A2 Cremona-Trissino si terrà mercoledì 25 marzo 2020. In Serie B, Bassano-Pordenone e Amatori Vercelli-Amatori Lodi, invece saranno programmati per il 1° aprile 2020. Tutte le partite avranno inizio alle ore 20:45. Invece per le partite della settima giornata delle qualificazioni del Campionato di Serie B dei gironi A-B-C-D saranno recuperate sabato 11 aprile 2020.