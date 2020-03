HOCKEY PISTA – Si gioca a porte chiuse

Tutti in pista sabato 7 e domenica 8 marzo. Elenco delle gare con limitazioni al pubblico.

In relazione al Comunicato FISR (http://www.fisr.it/news/17069-corona-virus,-la-federazione-italiana-sport-rotellistici-sospende-dal-2-all%E2%80%998-marzo-le-attivit%C3%A0-federali-nelle-aree-pi%C3%B9-colpite.html), l’Ufficio Gare e Campionati di Hockey Pista comunica che sabato 7, domenica 8 marzo 2020 e mercoledì 11 marzo 2020 sono confermate tutte le gare in programma di Serie A1, Serie A2 e Serie B. Diverse partite avranno delle limitazioni al pubblico come indicato nel DPCM del 1° marzo comprendendo il fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2, ovvero Lombardia, Piemonte, Emilia e province di Savona e Pesaro-Urbino, per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province. Le date dei tre recuperi tra Serie A1 e A2 più quelle dei gironi A, B, C, D di Serie B saranno comunicati nelle prossime ore. In calce tutte le disposizioni per le gare a porte chiuse.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – 23a giornata

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 18:00 – IMPREDIL FOLLONICA – AMATORI WASKEN LODI

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA – BDL CORREGGIO – PORTE CHIUSE

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA – TELEA MEDICAL SANDRIGO

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – CGC VIAREGGIO – UBROKER SCANDIANO

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – LANARO BREGANZE

DOMENICA 8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – GSH TRISSINO – MONTEBELLO HOCKEY – PORTE CHIUSE

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 – ORE 20:45 – STEMA BASSANO 1954 – HOCKEY VALDAGNO 1938 – DIRETTA TELEVISIVA

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 – 19a GIORNATA

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 – ORE 18:00 – EDILFOX GROSSETO – HOCKEY THIENE

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – GSH TRISSINO – GSH PORDENONE – PORTE CHIUSE

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – SYMBOL AMATORI MODENA – MONTECCHIO PRECALCINO – PORTE CHIUSE

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – ZETAMEC ROLLER BASSANO – CREMONA HOCKEY – PORTE CHIUSE

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 – ORE 18:00 – CREDIT AGRICOLE SARZANA – SGS SERVIZI FORTE DEI MARMI

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE – 7a GIORNATA

SABATO 7 MARZO 2020 – ORE 17:00 – MUMBLE AMATORI MODENA – PROVERCELLI TRINO – PORTE CHIUSE

CAMPIONATO ITALIANO SERIE B – GIRONE A – 8a giornata

7 MARZO ORE 18:00 – AMATORI VERCELLI – SEREGNO 2012 – PORTE CHIUSE

7 MARZO ORE 20:45 – ESERGETICA AZZURRA NOVARA – ENGAS HOCKEY VERCELLI- PORTE CHIUSE

8 MARZO ORE 18:00 – AMATORI WASKEN LODI – CSA AGRATE BRIANZA – PORTE CHIUSE

8 MARZO ORE 18:00 – TEAMSERVICECAR MONZA – ROLLER LODI – PORTE CHIUSE

GIRONE B – 8a giornata

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – CREMONA HOCKEY – AMATORI PESARO – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – AMATORI MODENA – RUSPAL PICO – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – ITALPLASTICS CORREGGIO – ROT. SCANDIANESE – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – SASCO SCANDIANO – MINIMOTOR CORREGGIO – PORTE CHIUSE

GIRONE C – 8a giornata

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – MONTECCHIO PRECALCINO – HOCKEY SANDRIGO – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – ROLLER BASSANO – GSH PORDENONE – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – STEMA BASSANO – HOCKEY BASSANO – PORTE CHIUSE

GIRONE D – 8a giornata

7 MARZO 2020 – ORE 19:30 – ROLLER RECOARO – HP MONTEBELLO – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – BREGANZE CiTTA’ SPERANZA – ROLLER CORNEDO – PORTE CHIUSE

8 MARZO 2020 – ORE 20:30 – GSH TRISSINO – BREGANZE JUNIOR – PORTE CHIUSE

GIRONE E1 – 9a giornata

7 MARZO 2020 – ORE 18:30 – VIAREGGIO HOCKEY – CGC VIAREGGIO

7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – PRATO NERINI – PRATO ESTRA

GIRONE E2 – 9a giornata

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – ALICE GROSSETO – HC CASTIGLIONE

8 MARZO 2020 – ORE 18:00 – FOLLONICA “A” – SIENA

GIRONE F – 6a giornata

7 MARZO 2020 – ORE 19:00 – AFP GIOVINAZZO – ESTRELAS MOLFETTA

7 MARZO 2020 – ORE 20:45 – ROLLER MATERA – TECNAV HP MATERA

DISPOSIZIONI PER PARTITE A PORTE CHIUSE

Si ricorda ai Comitati Regionali coordinatori di zona che, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tutte le partite che dovessero essere disputate fino al giorno domenica 8 marzo compreso devono essere disputate a “porte chiuse”, come previsto dal DPCM dell’1 marzo 2002.

La disposizione di giocare a porte chiuse deriva da un decreto ministeriale e non da una disposizione federale. Pertanto, il concetto di “porte chiuse” è più restrittivo rispetto a quello riportato sulle norme federali.

Si specifica pertanto che, in occasione di gare a porte chiuse per gli effetti del DPCM dell’1/3/20, sono autorizzati a restare all’interno dell’impianto di gara:

– le Persone a verbale (modello H2)

– gli arbitri designati

– il referente arbitrale (se designaot)

– il cronometrista e il segnapunti

– gli addetti allo streaming (se comunicati da Uff. Comunicazione HP)

– un addetto dell’impianto (custode)

– il servizio medico

. le forze dell’ordine

Tutte le altre persone non sono autorizzate ad entrare nell’impianto di gioco (compresi dirigenti non a verbale, giornalisti, dirigenti federali di ogni livello).

Si ricorda che, in questo specifico caso, la trasgressione della norma imposta dal DPCM comporta l’applicazione dell’art. 650 del codice di procedura penale.

SETTORE GIOVANILI

In relazione alla particolare situazione che si è venuta a creare nel nord Italia a causa della epidemia del virus Covid-19 e in attuazione di quanto disposto dalla circolare prot. 280 del 2 marzo a firma del Segretario Generale, si dispone quanto segue in merito all’attività giovanile.

I Comitati Regionali coordinatori delle zone hanno il compito di valutare la situazione e assumere le relative decisioni su eventuali rinvii di partite.

Il centro HP100 convocato a Thiene per il giorno 8/3 (CU 66) è annullato.

I centri HP100 previsti nelle zone 1, 2, 3 nel mese di aprile sono annullati per consentire ai Comitati Regionali di recuperare le partite giovanili rinviate in queste settimane.

Le zone 1, 2, 3 sono autorizzate a terminare l’attività giovanile zonale entro il giorno 10 maggio 2020, ad eccezione delle categorie U11 delle zone 1 e 2 che devono giocare spareggi per l’accesso alle finali nazionali.

Le zone 4 e 5 proseguono normalmente la loro attività in quanto non interessate da alcun provvedimento.