CALCIO – Si gioca a porte chiuse nei dilettanti e giovani

Visto il decreto legge n.52 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 01 Marzo 2020, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha disposto sino all’8 MARZO le seguenti regole:

• La sospensione dell’attività ufficiale, ludico – motoria, non agonistica dell’attività di base sino alla categoria Esordienti compresa, Under 13 Pro e Under 13 Fair Play Elite.

• La sospensione delle attività di tutte le Rappresentative Regionali e Provinciali.

• La sospensione di corsi Allenatori ed ogni evento, Regionale e Provinciale, che preveda un assemblamento di persone.

• La sospensione di ogni attività delle squadre appartenenti al Comune di VO’ (Colli Euganei)

SONO ESCLUSI DA TALI PROVVEDIMENTI:

• Gli allenamenti a porte chiuse

• La ripresa dell’attività agonistica (compreso Under 15 e Under 17 Femminile), sempre a porte chiuse, così come indicato con il C.U. n.66 del 28 Febbraio u.s.

Il CRV raccomanda che l’attività di Campionato venga svolta nelle giornate di Venerdì 6 (per il Calcio a5) Sabato 7 e Domenica 8 Marzo p.v. evitando anticipi e/o posticipi in date diverse.

DISPOSIZIONE PORTE CHIUSE PER LA DELEGAZIONE DI VICENZA

1) le disposizioni previste dal DPCM riguardano la 2^ e 3^ categoria della Delegazione provinciale di Vicenza e i campionati Under19 e quelli del settore giovanile Under17 e Under15 della Delegazione provinciale di Vicenza;

2) le Società che non rispetteranno le disposizioni del Decreto potranno andare incontro a deferimento;

3) per “gare a porte chiuse” si intende “gare senza pubblico”, per le quali vanno rispettate le seguenti procedure previste dalla circolare n. 3 (inviata in allegato al presente C.U.) della Lega Nazionale Dilettanti datata 1° luglio 2019:

a. ogni Società può far entrare nella struttura un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;

b. sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera CONI o FIGC, nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c. devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;

d. sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e. può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di PS o PG, anche se non in servizio o in divisa;

f. le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g. le società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;

3. all’Ufficio SIAE di zona.

Dal Comunicato ufficilae questo il programma dell’attività

Programmazione Recuperi delle gare Rinviate

Nel confermare il blocco completo dell’attività per questo fine settimana e pur in attesa di nuove disposizioni da parte degli organi competenti, si ritiene opportuno anticipare per una giusta programmazione dell’attività quanto disposto dal Consiglio Direttivo del C. R. Veneto in merito ai recuperi delle gare sospese in data 23/2/2020 – 29/02/2020 e 01/03/2020.

Ovviamente il tutto sarà subordinato a eventuali nuovi provvedimenti che non competono allo scrivente.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Mercoledì 08/04/2020 (ore 15.30 e/o 20.30 per campi omologati luce artificiale)

14^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

Eventuali Spareggi Domenica 26/04/2020 (Domenica 03/05/2020 per T.D.R.)

1° Turno di Play Off Domenica 03/05/2020 (Domenica 10/05/2020 per T.D.R.)

2° Turno di Play Off Domenica 10/05/2020 (Domenica 17/05/2020 per T.D.R.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

14^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 26/04/2020 (Domenica 03/05/2020 per T.D.R.)

Eventuali Spareggi Domenica 03/05/2020 (Domenica 10/0572020 per T.D.R.)

1° Turno di Play Off Domenica 10/05/2020 (Domenica 17/05/2020 per T.D.R.)

2° Turno di Play Off Domenica 17/05/2020 (Domenica 24/05/2020 per T.D.R.)

3° Turno di Play Off Domenica 24/05/2020 (Domenica 31/05/2020 per T.D.R.)

4° Turno di Play Off Domenica 31/05/2020 (Domenica 07/06/2020 per T.D.R.)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020 (nel Girone G – Borgo Valbelluna – Barbisano Eclisse già disputata)

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

14^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 26/04/2020

Eventuali Spareggi Domenica 03/05/2020

1° Turno di Play Off Domenica 10/05/2020

2° Turno di Play Off Domenica 17/05/2020

3° Turno di Play Off Domenica 24/05/2020

4° Turno di Play Off Domenica 31/05/2020

CAMPIONATO DI UNDER 19 ELITE

9^ Giornata di Ritorno Sabato 07/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Sabato 14/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Sabato 21/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Sabato 28/03/2020

13^ Giornata di Ritorno Martedì 31/03/2020

14^ Giornata di Ritorno Sabato 04/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Sabato 11/04/2020

Eventuali Spareggi Martedì 14/04/2020

Semifinali di Andata Sabato 18/04/2020

Semifinali di Ritorno Sabato 25/04/2020 (02/05/2020 per T.D.R.)

Finale Sabato 02/05/2020 (Sabato 09/05/2020 per T.D.R.)

CAMPIONATO DI UNDER 19 REGIONALE

9^ Giornata di Ritorno Sabato 07/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Sabato 14/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Sabato 21/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Sabato 28/03/2020

13^ Giornata di Ritorno Martedì 31/03/2020

14^ Giornata di Ritorno Sabato 04/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Sabato 11/04/2020

Eventuali Spareggi Sabato 18/04/2020

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 e 15 ELITE

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

(nel Girone B Under 15 Elite gara Vittorio Falmec SMC – Pro Venezia, già disputata)

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Giovedi 09/04/2020 (Inizio ore 16.30)

14^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

Eventuali Spareggi Domenica 26/04/2020 (Domenica 03/05/2020 per T.D.R.)

Semifinale di Andata Domenica 03/05/2020 (Domenica 10/05/2020 per T.D.R.)

Semifinale di Ritorno Domenica 10/05/2020 (Domenica 17/05/2020 per T.D.R.)

Finale Sabato 16/05/2020 (Sabato 23/05/2020 per T.D.R.)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 e 15

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Giovedi 09/04/2020 (Inizio ore 16.30)

14^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

Eventuali Spareggi Domenica 26/04/2020

TORNEO REGIONALE UNDER 16 e 14

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

(nel Girone B Under 16 gara Unione Cadoneghe – Zero Branco FBC 1932, già disputata)

(nel Girone A Under 14 gara Favaro 1948 – Giorgione Calcio 2000, resta confermato 11/03/2020 ore 18.30)

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Giovedi 09/04/2020 (Inizio ore 16.30)

14^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

15^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

TORNEO REGIONALE UNDER 14 PRO

7^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020

( gara Venezia F.C. – Pordenone Calcio annullato il posticipo del 04/03/2020 ore 15.00)

8^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

9^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

TORNEO REGIONALE UNDER 13 FAIR PLAY PRO

Girone A

5^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020 6^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020 7^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020 8^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020 9^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

TORNEO REGIONALE UNDER 13 FAIR PLAY PRO

Girone B

5^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020 6^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020 7^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

DISPOSIZIONI ATTIVITÀ SPORTIVA fino all’8 marzo 2020

L’attività riprende, secondo i crismi contenuti nel Decreto Legge n. 52 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in data 1 marzo 2020, per le seguenti categorie della Delegazione provinciale di Vicenza: 2^ categoria, 3^ categoria, Under19, Under17 e Under15.

Le attività inerenti Rappresentative, Raduni, Corsi di formazione, ludico-motoria, non agonistica dell’attività di base sono sospese fino a data da definirsi.

È auspicabile che l’attività di Campionato venga svolta nelle giornate di venerdì 6 (per il Calcio a5) sabato 7 e

domenica 8 marzo p.v. evitando anticipi e/o posticipi in date diverse.

Di seguito viene riportato un estratto dal DPCM per quanto riguarda l’attività sportiva:

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in

luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di

allenamento, sempre “a porte chiuse”.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

8^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020 PORTE CHIUSE

9^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

11^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

12^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020*

*Su accordo di entrambe le Società, possibilità di chiedere l’anticipo a sabato 11 aprile

14^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITA’

15^ Giornata di Ritorno Domenica 26/04/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITA’

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

6^ Giornata di Ritorno Domenica 08/03/2020 PORTE CHIUSE

7^ Giornata di Ritorno Domenica 15/03/2020

8^ Giornata di Ritorno Domenica 22/03/2020

9^ Giornata di Ritorno Domenica 29/03/2020

10^ Giornata di Ritorno Domenica 05/04/2020

11^ Giornata di Ritorno Lunedì 13/04/2020

*Su accordo di entrambe le Società, possibilità di chiedere l’anticipo a sabato 11 aprile

12^ Giornata di Ritorno Domenica 19/04/2020

13^ Giornata di Ritorno Domenica 26/04/2020

14^ Giornata di Ritorno Domenica 03/05/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITA’

15^ Giornata di Ritorno Domenica 10/05/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITA’

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

6^ Giornata di Ritorno Venerdì – Sabato 03/04/2020 – 04/04/2020

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI

7^ Giornata di Ritorno Sabato 25/04/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITA’

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 e 15 (TUTTI I GIRONI ELITE E PRIMAVERA)

4^ Giornata Domenica 08/03/2020 PORTE CHIUSE

5^ Giornata Domenica 15/03/2020

6^ Giornata Domenica 22/03/2020

7^ Giornata Domenica 29/03/2020

8^ Giornata Domenica 05/04/2020

9^ Giornata Domenica 26/04/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITÀ GIRONI ELITE

10^ Giornata Domenica 03/05/2020 OBBLIGO CONTEMPORANEITÀ GIRONI ELITE

11^ Giornata Domenica 19/04/2020

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 e 15 (GIRONE C PRIMAVERA)

4^ Giornata Domenica 08/03/2020 – PORTE CHIUSE

5^ Giornata Domenica 15/03/2020

6^ Giornata Domenica 22/03/2020

7^ Giornata Domenica 29/03/2020

8^ Giornata Domenica 05/04/2020

9^ Giornata Domenica 26/04/2020

10^ Giornata Domenica 03/05/2020

11^ Giornata Domenica 19/04/2020

12^ Giornata Domenica 10/05/2020

13^ Giornata Domenica 17/05/2020