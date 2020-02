CORSA – Atletica Vicentina comunica di aver annullato la ventesima edizione della “StrAVicenza 10km – Trofeo Centro Commerciale Palladio”, d’intesa con il Comune di Vicenza.

Le drastiche misure adottate dalle autorità nazionali e regionali per il contrasto al “Corona Virus” – reiterate nella giornata odierna sul fronte scolastico con la previsione della chiusura delle attività didattiche fino al 7 marzo – e le legittime preoccupazioni da parte dei possibili partecipanti hanno pregiudicato i presupposti organizzativi di un evento capace di coinvolgere 10.000 persone. Numeri che in larga misura sono favoriti dalle importanti iniziative rivolte proprio al mondo scolastico di Vicenza e del Veneto.

L’organizzazione ordinaria prevede il coinvolgimento di 250 volontari nel giorno dell’evento, il lavoro di 40 persone di staff nei giorni precedenti e la necessità di coordinare tutti gli altri aspetti relativi agli sponsor, ai fornitori, alla sicurezza, alla gestione delle iscrizioni e alla comunicazione. Impensabile mantenere inalterati tali complicatissimi sincronismi in un contesto che vedono Vicenza e il Veneto interessati da una simile emergenza.

“Siamo fortemente dispiaciuti nel dover comunicare una notizia del genere nell’anno che avrebbe festeggiato i venti anni di un’iniziativa che è diventata patrimonio della comunità berica. Abbiamo stimato che dalla prima edizione del 2001 abbiamo registrato oltre 170.000 iscrizioni, con persone che magari hanno iniziato a correrla da alunni delle scuole primarie e che in alcuni casi avrebbero magari partecipato a questa edizione con i propri figli. Con tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute abbiamo sempre condiviso un grande progetto e nel 2005 è sorto l’abbinamento con la domenica ecologica. Imbastire un evento in maniera approssimativa che avrebbe coinvolto numeri ridotti ci è sembrato non degno di quanto finora ha saputo dimostrare Atletica Vicentina e della meravigliosa città di cui facciamo parte”. Questo il commento di Paolo Noaro, Presidente della società di atletica.

Per coloro che si fossero iscritti alla versione agonistica, in particolare con la piattaforma enternow TDS, l’iscrizione sarà spostata a scelta dell’interessato all’edizione 2021 o 2022.