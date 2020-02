HOCKEY GHIACCIO – Il derby veneto a porte chiuse, ma in… streaming

Sarà possibile seguire in diretta streaming il derby Veneto, tra Migross Asiago e Cortina, che andrà in scena all’Odegar domani sera, 27 febbraio, alle 20.30. La partita si svolgerà a porte chiuse, come da provvedimento regionale, ma la società si è impegnata per regalare ai propri tifosi la possibilità di assistere ad un match che ha grande importanza per il Master Round. La visione sarà gratuita per tutti gli appassionati: alla voce di Edoardo Mantovani, che accompagna le partite dei giallorossi per tutta la stagione si affiancherà quella di uno degli stellati più amati di sempre: Michele Strazzabosco. Per l’occasione la già elevata qualità del servizio streaming sarà arricchita da telecamere aggiuntive.Dopo la sconfitta subita a Brunico dal Val Pusteria per 4-1 l’Asiago mantiene il quinto posto in classifica, ma vede allontanarsi le avversarie per le prime posizioni. Con solo 4 giornate ancora da disputare il primo posto sembrerebbe un obiettivo impossibile mentre per tutte le altre posizioni può ancora accadere qualunque cosa. La squadra di Mattila dovrà affrontare un match alla volta, cercando di ottenere il massimo ed aspettare i risultati dagli altri campi. L’emergenza infortuni continua, è ancora da valutare la situazione di Cloutier, come quella di capitan Benetti uscito malconcio dal ghiaccio martedì sera: per entrambi la decisione, se schierarli o meno, verrà presa poco prima del fischio d’inizio. Nessuna novità invece per gli assenti di lungo corso, Vallini, Tessari e Miglioranzi.

Dal canto suo il Cortina si presenterà in Altopiano in una buona condizione di forma: ha vinto gli ultimi due incontri di Master Round contro lo Jesenice e farà di tutto per continuare la striscia vincente. Gli Ampezzani schierano il miglior attacco di questa fase della stagione, con 22 gol in 6 partite, mentre la fase difensiva, la penultima per reti subite, non sta dimostrando grande solidità.

Per una volta l’appuntamento non è allo stadio, ma davanti agli schermi per godere comunque di un derby Veneto che si preannuncia avvincente. (la foto di copertina é di Paolo Basso)

Classifica Master Round: PUS pt. 17 (6 partite); SGC pt. 12 (6); RIT pt. 12 (6); HKO pt. 10 (6); ASH pt. 8 (6); JES pt. 5 (6)