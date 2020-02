IL COMUNICATO UFFICIALE – Il Comitato Regionale Fipav Veneto, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone della nostra regione, comunica che, a scopo precauzionale e per salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati, viene determinata la sospensione di tutte le gare dei Campionati di serie C e serie D, maschile e femminile, oltre che di tutte le gare relative ai campionati giovanili regionali per le giornate del 22 e 23 febbraio. Le partite saranno recuperate in data da destinarsi. Sarà premura di questo Comitato tenere costantemente aggiornate tutte le Società e i relativi tesserati di eventuali ulteriori decisioni in merito.

Nella foto in copertina l’U18 di Anthea Volley Vicenza con le avversarie in serie C del Cadoneghe