HOCKEY – L’Asiago recupera e stende lo Jesenice all’overtime!

All’overtime la Migross Supermercati Asiago Hockey si impone con il risultato di 5 a 4 ai danni degli sloveni dello Jesenice. Per Mattila sempre fuori Tessari e Vallini, tenuto a riposo ancora Olivero.

Primi minuti di gioco di marca Giallorossa, i padroni di casa mettono sotto pressione la difesa ospite senza riuscire a segnare. Al 6’ Cloutier esce dalla gabbia a giocare il puck con il bastone ma se lo fa soffiare dagli ospiti che con la porta libera insaccano con Rajsar l’1-0. L’Asiago risponde tre minuti dopo con Vankus che parte dal proprio terzo, brucia in velocità i due difensori sloveni ed infila il disco tra i gambali di Bonvalot per l’1-1. Al 12’ Asiago scoperto in difesa, Tomazevic entra sulla destra, mette il disco sul secondo palo su cui si avventa Svetina che sigla il nuovo vantaggio ospite. A due minuti dal termine lo Jesenice replica il secondo goal, ancora Tomazevic a servire Svetina che segna mettendo il disco sulla destra di Cloutier.

Il secondo tempo è quasi un assedio Stellato alla porta di Bonvalot che però è in super serata. I Leoni ci provano diverse volte, soprattutto con un ispiratissimo McParland che crea una miriade di occasioni davanti alla porta. Poco dopo metà tempo l’Asiago però riceve due penalità contemporaneamente e si deve difendere in 3 per due minuti interi. La Migross si difende con ordine e riesce ad uccidere la doppia inferiorità, rischiando quasi solamente sul palo colpito da Tomazevic. L’Asiago poi riparte a mille ed impensierisce gli sloveni in diverse occasioni. A tre minuti dal termine i Giallorossi possono giocare in powerplay per la prima volta in serata e non perdono di certo tempo: subito due tiri neutralizzati da Bonvalot e, infine, un tiro al volo di Gellert che fa saltare la borraccia al goalie ospite e realizza la seconda rete per i suoi.

L’inizio del terzo tempo è caratterizzato dall’infortunio di Bonvalot, assoluto protagonista per i suoi, che non riesce più a stare in piedi ed è costretto a lasciare la sua gabbia a Kogovsek. I Leoni per diversi minuti faticano ad imporre il loro gioco e non si difendono con ordine, così, al 11:42, Poklukar trova il goal del 2:4 con un tiro di polso che non lascia scampo a Cloutier. I Giallorossi piano piano riescono a tornare in attacco e a mettere sotto pressione la retroguardia slovena. Al 13’ dopo un tiro di Phil Pietroniro, Caporusso prova un altro tiro che viene respinto da Kogovsek, che però nulla può sul terzo tiro di Loschiavo che riapre il match. Poco più di un minuto più tardi Casetti tira dalla blu, Kogovsek respinge male, sul puck arriva Rosa che sigla il 4-4. I Leoni vanno a caccia della zampata decisiva fino all’ultimo secondo, ma non la trovano e così si deve andare all’overtime. Nel tempo supplementare gli sloveni vengono sanzionati per uno sgambetto di Svetina ai danni di Magnabosco, così Mattila decide di chiamare time-out e organizzare il powerplay. La superiorità numerica dura meno di trenta secondi: McParland riceve il disco sulla sinistra, guarda in mezzo e passa il disco a Caporusso che non sbaglia e sigla il goal vittoria.

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista così due punti che gli consentono di salire al quarto posto della classifica e di mettere alle proprie spalle Cortina e Jesenice.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Dal Sasso, Stevan, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Jesenice: Bonvalot (Kogovsek); Stojan, Tavzelj, Sirovnik, Urukalo, Poklukar, Grahut, Markic, Korosec, Rajsar, Brus, Sersen, Svetina, Sodja U., Sturm, ANkerst, Hebar, Kocar, Sodja J., Primozic, Tomazevic.